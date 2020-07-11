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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Aracın dengesinden tamamen memnun değilim"

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Kvyat: "Aracın dengesinden tamamen memnun değilim"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 05:39

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, henüz aracın dengesinden memnun olmadığını belirtti.

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, cuma günkü antrenmanlarda spin attı ve Pierre Gasly'nin gerisinde kaldı.

Rus pilot, 12. sırada tamamladığı günün arıdndan, "Bugün attığım spini hatırlayamıyorum, ama yine de iyiydi, sanırım bugün işimizi yaptık ve iyi bir gün oldu. Araç dengesinde geliştirmemiz gereken şeyler var ve tamamen mutlu değildim, ama sanırım hangi yöne hareket edeceğimizi biliyoruz, bu yüzden son derece umut verici. Hafta sonu hâlâ güçlü olabileceğimizi düşünüyorum."

"Pist koşulları sanırım geçen hafta sonuna göre farklı olabilir, bu yüzden karşılaştırma yapmak zor olacak. Aynı pist ama pist üstündeki koşullar farklı. Bu, aracın farklı hissettireceği anlamına geliyor."

"Ama eğer tuhaf bir şey olmazsa ilk 10 için savaşabileceğimizi sanmıyorum. Şu an yer aldığım pozisyon, eğer buradan başlayabilirsek, puan alabilmek için iyi bir pozisyon."

“Yarın piste çıkma fırsatı olup olmayacağını bilmiyoruz, bu yüzden bugün çok iş yapmaya çalıştık. Araçtan pek memnun değilim ve gelişmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak, Cuma için bu normal bir tablo var, çünkü konu hafta sonu için hazırlık olduğunda, her zaman üzerinde çalışacak şeyler vardır."

"Bu yüzden şimdi ne yapabileceğimizi anlamak için toplanan verileri analiz etmeliyiz." dedi.

Pierre Gasly ise günün olumlu geçtiğini düşünüyor.

"Bizim için olumlu bir gün oldu. İlk antrenman seansındaki program çok yoğundu, ancak yapmak istediğimiz tüm testleri yapmayı başardığımızı düşünüyorum. Ayarlar, geçen haftayla aynı değil, farklı bir yaklaşım denedik ve bu, aracın daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu. Bana öyle geliyor ki, ileriye doğru bir adım attık."

"Her halükarda, hafta sonu fena başlamadı. Ancak havanın yarın nasıl olacağını göreceğiz. Yağmur yağarsa ama sıralama turlarına katılabilirek, o zaman çok ilginç olabilir! ”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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