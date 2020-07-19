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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Aracın davranışlarından hiç memnun değilim"

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Kvyat: "Aracın davranışlarından hiç memnun değilim"
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 06:47

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, bir kez daha Pierre Gasly'nin gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından araçtan istediği performansı alamadığına dikkat çekti.

Daniil Kvyat, bu yıl şimdiye kadar yapılan sıralama turlarının tamamında Pierre Gasly'nın gerisinde geldi.

Rus pilot ilk yarışta 0.126, ikinci yarışta 0.973 ve sn yarışta 0.437 saniye yavaş kaldı. Ayrıca Kvyat, bu hafta sonu ilk bölümde elenirken, Gasly son bölüme kaldı.

Rus pilot, araçta kendisine uygun ayarları bulamadıklarını söyledi.

"Kolay bir hafta sonu olmuyor. Seanslar çok karmaşık geçiyor çünkü araç bana uymuyor. Doğru ayarları bulamıyoruz, bu nedenle de lastikleri çalıştıramıyoruz. Aracı hissetmiyorum. Doğru yönü bulabilmek için mühendislerle çalışmam gerekiyor."

"Aracın sıralama turlarında daha iyi olduğunu hissedebiliyordum ama genel anlamda davranışları hâlâ bana uygun değil. Araçta nasıl desem, bir bütünlük hissi yok. Farklı ayarlar aramaya devam etmemiz gerekiyor."

"Ondan istediğimi alamıyorum. Sonraki yarışlarda farklı ayarlar denemeyi planlıyoruz... Umarım bana uygun bir şeyler bulacağız."

"Bu, daha önce de oldu. Geçen yıl ilk üç ya da dört yarışta farklı ayarlar bulmak zorunda kaldım ve aniden seansların birinde bir şeyler bulduk. Takıma bu yönde çalışmaya devam etmemiz gerektiğini söyledim. Bu sezon böyle bir şeyin ortaya çıkmasını bekliyorum."

"Aynı pistte iki yarışımız vardı, hemen sonra da Macaristan'a geldik. Bu pistler birbirlerinden çok farklı ve onları karşılaştırmak zor. Sadece hangi yönde çalışmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Eminim bunu başaracağız ve ayarları farklı bir yönde ilerletmek için Silverstone'a gideceğiz."

Kvyat, yarış temposuyla ilgili de şöyle dedi: "Avusturya'da her iki yarışta da, özellikle  de ikinci yarıştaki yarış temposundan memnun kaldım. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Pazar günü sorun yaşamıyorum, puanlar için savaşabiliyorum. Sadece tek turda nasıl daha fazlasını yapabileceğimle ilgili sorun var. Geçmiş deneyimlerimden yola çıkarsam, bunun ayarlar üzerinde çalışmamız gerektiği anlamına geldiğini biliyorum. Umarım böyle devam ederiz."

 
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Editör Kemal Şengül

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