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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Araç sürekli kayıyordu"

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Kvyat: "Araç sürekli kayıyordu"
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 07:13

Daniil Kvyat, Abu Dhabi GP sıralama turlarında aracın sürekli olarak kaydığını ve istediği hisleri yakalayamadığını söyledi.

Daniil Kvyat, sezonun ikinci yarısında özellikle sıralama turlarında iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve bu durum Abu Dhabi GP'de de devam etti.

Sıralama turlarını takım arkadaşı Pierre Gasly'nin gerisinde 14. sırada tamamlayan Kvyat, aracın sürekli kaymasından şikayetçiydi.

Rus pilot, "Sadece ikinci seanstaki ilk turum normaldi ve diğer tüm turlarda aracın davranışı çok kötüydü, sürekli kayıyordu. Hangi sebepten dolayı bilmiyorum ama sıralama turlarında çok kayıyordu ve aracın iyi çalıştığını hissetmiyordum. Sadece ihtiyaç duyduğum gibi devam edemedim. Daha agresif şekilde zorlamaya çalıştığımda, araç buna izin vermedi."

"Tabii ki araç daha iyi olabilirdi ama elimden geleni yaptım. Sıralama turlarında aracın davranışı normalden biraz daha kötüydü. Dün antrenman turlarındaki duygular daha olumluydu. Bugün biraz sürpriz oldu diyebiliriz, ama yarın uzun bir yarış olacak ve çok şey olabilir. Ayrıca rakiplerimiz arasındaki mücadele çok yakın ve bu yüzden stratejinin ne olacağını bilmiyorum. Nasıl olacağını göreceğiz."

"Sıralama turları kötüydü ancak sıralamalar ve yarışın doğrudan bağlantılı olmadığına inanıyorum ve yarın tablonun farklı umuyorum. Yarışta her şeyin sıfırdan başlayacağını söyleyebiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
05 Saat
:
03 Dakika
:
54 Saniye
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