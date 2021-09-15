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Formula 1 Haberler

Kvyat, Alpine'le 18 inç lastikleri test edecek

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Daniil Kvyat, Çarşamba ve Perşembe günleri Formula 1 aracının direksiyonuna dönecek. Alpine, 2022'de F1'de kullanılacak 18 inç lastikleri son kez test edecek.

Kvyat, Alpine'le 18 inç lastikleri test edecek

Pirelli, geçtiğimiz aylarda 2022 yılında Formula 1'de ilk kez kullanılacak olan 18 inç lastiklerinin prototiplerini kapsamlı şekilde test etti. Neredeyse tüm takımlar, şubat ayının sonundan bu yana bir veya daha fazla gün, bu lastiklerin hem kuru hem de ıslak zemin versiyonunu kullandılar.

Kuru zemin lastiklerine yönelik testler, Mercedes, McLaren ve Ferrari'nin yaptığı son sürüşle beraber Ağustos ayındaki Hungaroring testiyle sona erdi.

Şimdiye kadar Pirelli'nin ıslak zemin lastiklerini sadece Ferrari ve Mercedes test etmişti. Bu hafta bu takımlara Alpine de ekleniyor. Fransız üretici, çarşamba ve perşembe günleri Magny Cours'a giderek, 18 inç Pirelli lastiklerini test edecek.

Alpine, testlerin ilk gününde Pirelli'nin geçiş lastiklerini test edecek ve perşembe günü ise yağmur lastiklerini kullanacak.

Alpine'i Magny-Cours'daki testte kimin süreceği de belli oldu. Takımın test ve yedek pilotu Daniil Kvyat, bu iki günde direksiyona geçen isim olacak.

Rus pilot, 2014-20 yılları arasında Toro Rosso ve Red Bull için yarışmış, ayrıca Ferrari'nin simülatör pilotluğunu yapmıştı.

Kvyat bu yıl daha önce Barselona testinde Pirelli'nin 18 inç kuru zemin lastiklerini test etmişti.

 

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