Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?

Red Bull'un yetiştirdiği sürücüler arasında yer alan Daniil Kvyat, son iki yılı AlphaTauri'de geçirdi ve 2020 sonunda koltuksuz kaldı.

Rus pilot herhangi bir seriyle anlaşma yapmadı ve şimdilik geleceğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ancak Autorsport.com.ru adlı internet sitesinin ve çeşitli kaynakların bildirdiğine göre Kvyat, yeni sezonda Alpine'in yedek ve test pilotu olacak.

Sitenin Enstone merkezli ekibe yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Kvyat, en azı bir yıl bu görevde yer alacak ve anlaşması gereği Fernando Alonso veya Esteban Ocon'un yarışamaması halinde A521'i süren isim olacak.

Resmi açıklamanın bugün 18:00'de başlayacak Alpine lansmanında yapılacağı iddia edildi.

Şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.