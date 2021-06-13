Kvyat, Alpine'in simülatöründe "yoğun çalışmalar" yapıyor

AlphaTauri ile geçirdiği iki yılın ardından geçen senenin sonunda takımdan ayrılan Daniil Kvyat, bu yıl Alpine'in yedek pilotluğunu yapmaya başlamıştı.

Kvyat, takımın fabrikasında bolca vakit geçiriyor ve simülatör üzerinde yaptığı çalışmalarla takıma destek oluyor.

Rus pilot, "Alpine'in üçüncü ve yedek pilotuyum. Bu sezon ihtiyaç olması halinde aracın direksiyonuna geçmeye hazır olmalıyım."

"Her an direksiyona geçmeye hazır olmak için formumu sürekli olarak yüksek tutmaya çalışıyorum. Bunun ötesinde, çoğu yarışa takımla geliyorum ve hem gelecek sezonun aracını hem de mevcut aracı geliştirmek için simülatörde çalışıyorum."

"Bunlar, özellikle de önümüzdeki yıl düzenlemelerin büyük ölçüde değişeceği göz önüne alındığında benim için büyük bir sorumluluk. Genel olarak sorumluluklarım bunlar."

"Simülatörü, geçmişteki yarış deneyimlerimize dayanarak, mümkün olduğunca iyi bir veri korelasyonu sağlamak ve gelecek yarışlara hazırlanmak için kullanıyoruz. Son zamanlarda korelasyon anlamında iyi sonuçlar alıyoruz ve herkes simülatör çalışmalarından memnun. Bu sayede pistte kullandığımız çözümleri doğrulayabiliyoruz."

"2022'deki büyük kural değişiklikleri göz önüne alındığında, simülatörde mümkün olduğunca test yapmak önemli. Yeni bir araç üzerinde çalışmaya başlamış olmamız güzel. Bu, oldukça heyecan verici bir iş çünkü bizi ilginç değişiklikler bekliyor."

"Simülatör son yıllarda daha güvenilir hale gelmiş durumda. Herkes bu sistemi olabildiğince gerçekçi hale getirmek için çok çalıştı. Artık çok fazla test yapma imkanımız olmadığı için simülatördeki araç dengesinin ve debriyajın, pisttekine mümkün olduğunca yakın olması çok önemli."

"Bu açıdan simülatörler artık çok daha iyi hale geldi. Yine de tabii ki gerçek bir aracın yerini alabileceğini söyleyemem."

"Fakat simülatör, çalışmalar yapmanıza izin veriyor ve mühendislere daha sonra pistte kullanabilecekleri bilgileri sağlıyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 and Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 walks the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images