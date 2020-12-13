Kvyat: "AlphaTauri'nin gelecek konusunda hâlâ karar vermemesi üzüntü verici"

Red Bull ile Honda'nın genç sürücüsü Yuki Tsunoda'nın bu yılki Formula 2 şampiyonasını üçüncü sırada tamamlamasının ardından yeni sezonda Daniil Kvyat'ın AlphaTauri'deki yerini alması bekleniyor.

AlphaTauri, Kvyat'ın geleceği hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı, ancak Rus sürücü takımda kalmayacağını ve 2022'de F1'e geri dönmeyi hedeflediğini açıkça söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Kvyat, “Geri dönmeye çalışacağım, çünkü doğru araçta çevremdeki doğru insanlarla doğru ambiyanstaymış gibi hissediyorum ve bunu seviyorum."

“Son derece rekabetçi olabilirim ve hâlâ verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Elbette son yıllardaki her şey için minnettarım. Takımla geçirdiğimiz bu son iki yıl harikaydı. Onlarla çalışmak gerçekten inanılmazdı."

“Ama gelecek yıl orada olup olmayacağımı söyleyemiyor olmam üzücü."

"Bu biraz komik geliyor. Bana hâlâ resmi haberleri vermediler. Hepsi bu." dedi.

Red Bull'la geçirdiği zamanın bitip bitmediği sorusuna Kvyat, “Asla asla dememelisiniz."

"Hayat size asla, asla dememeniz gerektiğini öğretiyor. Ancak tabii ki uzun zamandır bazı iniş çıkışlarımız oldu."

"İki yıllık bir sözleşmem vardı. Anlaşma buydu. Hepsi bu. Ve geri kalanı için Helmut ile konuşmalısınız." yanıtını verdi.

Kvyat artık 2021 için "serbest bir pilot olduğunu" ve 2021 için her seçeneğe açık olduğunu belirtti.

Kvyat, "Pek çok fikre açığım, şu anda hiçbir şeye hayır demiyorum. Önümüzdeki yıl yarış açısından sanırım, belki bir yıl ara veririm. Ama göreceğiz."

“Gerçekten çok iyi bir şey çıkarsa, elbette evet demeyi düşüneceğim."

"Aksi takdirde, 2022'de Formula 1'e geri dönmeye odaklanacağız." dedi.

Kvyat, Movistar'a yaptığı açıklamada ise şöyle dedi: "Gelecek yıl burada olacağımı sanmıyorum. Tsunoda'yı istediklerini söylediler ve onların önceliği bu, takımda genç bir sürücüye sahip olmak istiyorlar."

"Gelecek yıl ara vermek istiyorum. Formula 1 çok yorucu, özellikle bu AlphaTauri'de çok büyük bir baskı var. Sürekli genç sürücüler geliyor. Yani zor."

"2022'de geri dönmek istiyorum, ama kiminle olduğunu göreceğiz."