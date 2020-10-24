Kvyat, AlphaTauri'den bir kez daha ayrılabileceğinin farkında

Red Bull programında yer alan Kvyat, 2014'te Toro Rosso ile Formula 1'e girdikten sonra 2015'te Red Bull'a yükselmeyi başardı ancak orada beklenen performansı gösterememesinin ardından sene ortasında 2016'da henüz üç yarış geçmişken tekrar Toro Rosso'ya çekildi.

2018'de Formula 1'den ayrılan Kvyat, 2019'da yine Toro Rosso ile spora döndü ancak pek istediği gibi sonuçlar alamadı. Kvyat'ın gelecek sene için anlaşması yok ve onun yerine, Formula 2'de mücadele eden Yuki Tsunoda'nın ismi anılıyor.

Bu ihtimal sorulduğunda Kvyat, "Evet, bu ihtimali biliyorum ancak henüz bu konuda pek güncelleme almadım. Bildiğim tek şey, bu sezonun bitmesine 6 yarış daha var ve kalan 6 yarışta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şu an yapabileceğin en iyi şey bu."

"Durumun farkındayım ve her şey çok basit. Tabii ki geride çok fazla koltuk yok ancak yapabileceğim tek şey, kalan yarışlarda iyi iş çıkarmak." dedi.