Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil

AlphaTauri, Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada Pierre Gasly'nin 2021'de de takım adına yarışmaya mücadele edeceğini duyurdu. Takımın ikinci koltuğu için Formula 2 pilotu Yuki Tsunoda'nın adı anılıyor. Onun dışında Red Bull ana takımından gönderilmesi halinde Alex Albon da seçeneklerden birisi olabilir.

AlphaTauri ile Kvyat bu sene 14 puan kazanırken takım arkadaşı Gasly bir zaferle birlikte 63 puan topladı.

Motorsport.com'a konuşan Kvyat, "Dürüst olmam gerekirse, endişeli değilim. Her ne olursa olsun, gelecek sene F1'de olursam iyi olur. Olmazsa, yapacak bir şey yok."

"Şu an için başka bir şampiyonaya geçişi düşünmüyorum. Önceliğim bu değil. Bir sene ara verebilirim ya da istediğim şeyleri yaparım. Göreceğiz. Şu an için tam olarak ne olacağını hâlâ bilmiyoruz."

"Son yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman yapılması gereken en iyi şey budur. Tamamen buna odaklanacağım. Ardından geleceğin neler getireceğine bakacağız. Ancak tabii ki, her şeyin olabileceğinin farkındayım." dedi.

Bir sene ara verme ihtimali sorulduğunda Kvyat "Bu konu hakkında bir şey söylemedim. Bunu yapacağımı ya da yapmayacağımı söylemedim. Sadece her şeyin açık olduğunu söylüyorum. Bu çılgın şartlarda, her şey olabilir."

"En sonuna kadar mücadeleye devam etmeli, şansınızı kullanmalısınız. Kalan 5 yarışta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ardından ne olacaksa olacaktır. Ben de sene sonunda olacaklara göre karar vereceğim."

"Şu an için vermem gereken bir karar yok, bu yüzden düşünmenin de bir manası yok. O zaman bir karar verebilirim. Alacağım karar ne olursa olsun ondan korkmuyorum." dedi.

Kvyat ayrıca, Red Bull Racing yönetiminin Albon'un takımdan gönderilmesi halinde havuzdaki diğer pilotlara bakmayacakları yorumları hakkında yorum yapmak istemedi.

Kvyat, "Bu konuyu düşünmedim. Bu onların işi. Stratejilerini kendileri biliyorlar. Neye ihtiyaçları olduğunu kendileri biliyorlar. Bu konulara karışmak istemiyorum. Hepsi bu. Yorum yok." dedi.