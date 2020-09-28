Kvyat: "AlphaTauri ile yarışmaya devam etmek istiyorum"

AlphaTauri'de Daniil Kvyat'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve yeri için Yuki Tsunoda'nın ismi geçiyor.

Bu durumda Kvyat'ın seriden ayrılmak dışında başka bir şansı kalmayabilir.

Ancak Rus pilot son yarışlarda performansını artırmayı başardı ve takımda kalmak istiyor.

Rus pilot, AlphaTauri'de birkaç yıl daha kalmak isteyip istemediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Cevap vermeden önce, Franz Tost'un yanımda oturduğu konusunda sizi uyarmalıyım! Şaka bir yana evet, takımda kalmak istiyorum. Formula 1'de yarışmayı ve dünyanın en hızlı araçlarını sürmeyi seviyorum. Şampiyonaya girmek için 16 yıl boyunca çok çalıştım."

"AlphaTauri son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti ve takımla çalışmaya devam etmekten mutluluk duyarım. Bundan emin olabiliriz. Ancak sabırlı olmanız, her hafta sonu sakin kalmanız ve işinizi mümkün olduğunca iyi yapmanız gerekiyor. Sonunda, önemli olan tek şey bu."

"Kontrolüm dışındaki şeyler için endişelenmemek gerektiğini bilecek kadar uzun süredir spordayım. Sadece aracı nasıl kullanacağımı, işimi ne kadar iyi yaptığımı kontrol edebilirim. Son birkaç yarışta aracı nasıl daha iyi anlayabileceğimi düşündüm. Mühendislerle oldukça verimli çalışıyoruz ve şimdi çalışmanın sonuçlarını görmeye başlıyorum."

"Doğru zaman geldiğinde karar verilecek. Formula 1'deki tecrübemden ötürü bu tarz söylentilere kulak asmamayı öğrendim."

"Red Bull'un istediği zaman karar verme hakkı var. Her durum benzersiz, herkesin karar vermek için farklı bir zamana ihtiyacı var."

Haas ve Alfa Romeo gibi alternatiflere bakıp bakmadığı sorusuna Kvyat, "Menajerim Nicolas Todt ve bu konu hakkında periyodik olarak iletişim kuruyoruz. Ona bu tür konularda tamamen güveniyorum. Takvim çok yoğun ve sadece yarışlara odaklanıyoruz. Dediğim gibi son yarışlarda ilerleme kaydettim ve bu şekilde devam etmek istiyorum." yanıtını verdi.