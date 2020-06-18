Kvyat, AlphaTauri için koltuk ayarı yaptı

AlphaTauri Formula 1 takımı, 24 Haziran'da 2020 aracıyla Imola'da özel bir test gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu testte en fazla 100 kilometre tamamlanabilecek ama sürücüler aylar sonra F1 aracı kullanmış olacak.

Kvyat bu kapsamda koltuk ayarı yapmak için AlphaTauri fabrikasına gitti. Aynı zamanda gün içinde simülatör çalışmaları da yapması bekleniyor.

Pierre Gasly de testte yer alacağı için koltuk ayarı yapacak.