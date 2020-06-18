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Formula 1 / Son dakika

Kvyat, AlphaTauri için koltuk ayarı yaptı

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Kvyat, AlphaTauri için koltuk ayarı yaptı
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 12:45

Daniil Kvyat, bugün AlphaTauri'nin Faenza fabrikasına gitti ve 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.

AlphaTauri Formula 1 takımı, 24 Haziran'da 2020 aracıyla Imola'da özel bir test gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu testte en fazla 100 kilometre tamamlanabilecek ama sürücüler aylar sonra F1 aracı kullanmış olacak.

Kvyat bu kapsamda koltuk ayarı yapmak için AlphaTauri fabrikasına gitti. Aynı zamanda gün içinde simülatör çalışmaları da yapması bekleniyor.

Pierre Gasly de testte yer alacağı için koltuk ayarı yapacak.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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