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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Kvyat: “Aldığım ceza aptalca ve kabul edilemez”

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Kvyat: “Aldığım ceza aptalca ve kabul edilemez”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Kas 2019 10:27

Daniil Kvyat, Amerika Grand Prix’sinin son turunda Sergio Perez’le temas etmesinin ardından aldığı cezanın aptalca ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kvyat, son turun 15. virajında Perez’e iç taraftan bir atak yapmış ve Racing Point sürücüsünün ön kanadına çarptıktan sonra rakibini pist dışına iterek geçmişti.

Dışarı taştıktan sonra rakibinin yanına tekrar gelmeyi başaran Perez, buna rağmen geçilmekten kurtulamamıştı. Ancak Kvyat yarış sonrasında beş saniye zaman cezası almış ve 10. sıradan 12. sıraya gerilemişti.

Yarıştan sonra ceza aldığını röportaj verirken öğrenen Kvyat, “Bu saçmalık. Bu inanılmaz. Bilemiyorum, diyecek bir şeyim yok. Bu çok aptalca.”

“Sadece içeriden bir atak yaptım ve o da kapıyı kapattı, bu normal. Ve daha sonra temas yaşadık ve sonraki virajda onu dış taraftan geçtim.”

“Verilen bu karar kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Böylece Kvyat iki yarış art arda son turdaki kazaları nedeniyle zaman cezası almış oldu. Rus sürücü, geçtiğimiz haftaki Meksika Grand Prix’sinde de son turun son virajında Nico Hulkenberg’e arkadan çarpmış ve 10 saniye zaman cezası alarak puan barajının dışına düşmüştü.

Kvyat’ın cezasıyla yarışı 10. sırada tamamlayan Perez ise, “Kvyat’ın biraz aşırıya kaçtığını düşünüyorum. Sarı bayraklar altında ayağını gazdan çekmedi, sarı bayraktan hemen sonra 15. virajda da hemen atak yaptı ve bana çarptı.” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçlarla beraber Racing Point, takımlar şampiyonasında Toro Rosso’nun bir puan önünde altıncı sıraya yerleşmiş oldu.

Diğer Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly de son turlara girilirken 9. sıra için mücadele ederken Perez ile temas yaşamış ve aracı hasar almıştı. Fransız sürücü daha sonra yarışı bırakmak zorunda kalmıştı.

Gasly, “Bitime üç tur kala Sergio ile mücadele etmeye başladık ve 13. virajda temas yaşadık.”

“12. virajda sıkı bir mücadele içerisindeydik. 13. virajda ise iç taraftan atak yaptı ve sağ ön lastiğim onun aracına temas etti ve süspansiyonum zarar gördü.” dedi.

Olayda hatalı tarafın kim olduğu sorulduğunda ise Gasly, “Dürüst olmak gerekirse, olan oldu, bunu tartışmak bana puanları geri vermeyecek.”

“Bilemiyorum. Videoya bakmam lazım, neler olduğunu görmem lazım. Büyük bir olay yoktu, ancak ne yazık ki süspansiyonuma zarar verip yarışımı bitirecek bir temastı.” dedi.

Yardımcı editörler: Scott Mitchell ve Edd Straw

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Pierre Gasly , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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