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Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Albon'un Red Bull'a geçeceğini öğrendiğinde mutlu olmamış

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Kvyat, Albon'un Red Bull'a geçeceğini öğrendiğinde mutlu olmamış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 May 2020 08:38

Daniil Kvyat, Toro Rosso Formula 1 takımında birlikte yarıştığı Alex Albon'un 2019 sezonunun ortasında Red Bull'da yarışacağını öğrendiğinde bundan memnun olmadığını kabul etti.

Red Bull, 2019 sezonunun ilk 12 yarışının ardından Pierre Gasly'yi Toro Rosso'ya gönderme kararı aldı ve yerine geçecek ismin, 2015 ve 2016'da takım için yarışan Kvyat olacağı düşünülüyordu.

Avusturyalı ekip bunun yerine, karardan kısa bir süre önce Almanya Grand Prix'sinde podyuma çıkmayı başaran Rus pilotu Toro Rosso'da tutmayı ve F1 çaylağı Alex Albon'u ana takıma getirmeyi tercih etti.

Kvyat, o dönem karar konusunda hayal kırıklığına uğramadığını söylese de, şimdi kararı duyduğu zaman başlangıçta mutlu hissetmediğini itiraf etti.

Kvyat, "Şöyle söyleyebilirim; kesinlikle mutlu olmadım."

“Kararı duyduğum zaman bunu tam olarak anladığımı veya tamamen kabul ettiğimi söyleyemem. Elbette 'doğru değil' düşüncesindeydim."

“Ama buna farklı bir şekilde bakarsanız, sonunda mantıklı geliyor. Çünkü ben zaten oradaydım ve onların her zaman taze kana ihtiyaçları var. Sonunda genç sürücüleri cesaretlendirmeleri gerekiyor. Red Bull bunu hep yapıyor."

"Sorun değil. Bundan birkaç gün sonra kararı kabullendim. Yani benim için sorun yok. İşimi biliyorum. Ne yapmam gerektiğini, neden burada olduğumu ve ne yapacağımı biliyorum. Bu, benim için yeterli." dedi.

Albon, son yarışlarla birlikte 2020 Red Bull koltuğunu kaparken, Toro Rosso'ya geri dönen Gasly ise Brezilya Grand Prix'sinde Toro Rosso için şok bir podyum elde etti.

Kvyat daha önce hem Red Bull hem de Toro Rosso koltuğunu kaybetmiş ve 2018'i yarışsız geçirmişti.

Ancak bu zorlu süreci atlatan Kvyat, tüm bu süreç göz önüne alındığında gelecekte tekrar Red Bull'a dönebileceğini düşünüyor.

“Hayatta her şey mümkün. Gördüklerimden sonra artık hiçbir şeye 'asla olamaz' diyemezsiniz."

"Öğrendiğim şey, her zaman bir düşünceyi yaşamak ya da hayal etmek istemediğiniz. Sadece görevinize odaklanmanız önemli."

“Şu anda Red Bull'un bana verdiği görev, AlphaTauri için mümkün olan en iyi sonucu almak ve işte buna odaklanacağım.

“Ve hayatın gösterdiği gibi, sonuçlarınız yeterince iyi ise, her şey size açılıyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Daniil Kvyat Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al
Editör Luke Smith

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