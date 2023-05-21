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Kvyat: "Albon gridin en arka planda kalan sürücüsü"

Eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat'a göre gridin en arka planda kalan sürücüsü, Toro Rosso'da bir süre takım arkadaşlığı yaptığı Alex Albon.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Albon, Williams

Altı sezonluk Formula 1 kariyerinde başarılı-başarısız birçok isimle takım arkadaşlığı yapan Daniil Kvyat, bu altı sezonun tamamını Red Bull bünyesinde geçirdi, dolayısıyla Red Bull programındaki tüm sürücüleri oldukça iyi tanıyor.

Katıldığı bir programda bu bilgilerinden en iyi şekilde faydalanan ve güzel yorumlarda bulunan Kvyat, gridin en arka planda kalan sürücüsünün kim olduğu sorusuna da eski takım arkadaşlarından birini söyleyerek cevap verdi: Alex Albon!

Track Limits podcast'ine konuşan Kvyat, "Griddeki birçok isimle yarışma fırsatım olmadı, ancak Albon seriye dönmüş vaziyette. Dolayısıyla cevabım Albon."

"Aracı muhtemelen şu an pek de iyi değil, yine de güçlü bir performans sergiliyor. Biraz da şansın yardımıyla iyi bir kariyeri olabilir."

"Aklıma gelen ilk isim kendisi, diğer herkes muhtemelen kendi bildiği şekilde değerlendiriyordur."

"Albon çok uyumlu bir pilot, çok uyumlu bir kişiliğe sahip. Kesinlikle güçlü bir sürücü ama iyi bir kişiliğe de sahip."

"Belki şimdi biraz daha az rahat davranıyor, o zamanlar çok daha uyumluydu. Gerçek şu ki, F1'de biraz ukala olmak zorundasınız." dedi.

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