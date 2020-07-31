Kvyat, 5 sıra grid cezası alacak

Her zaman olduğu gibi Kvyat, cuma günü piste cuma vites kutusuyla çıktı. Macaristan'da fark edilen bir hatanın ardından takım vites kutusunu değiştirme kararı aldı.

Takımın diğer pilotu Pierre Gasly, Budapeşte'de vites kutusu sorunu yaşamıştı ve o da cumartesi günü yeni vites kutusunu alacak. Ancak Gasly, Macaristan'daki pazar günü yapılan yarışı tamamlayamadığı için Silverstone'da ceza almadan yeni vites kutusuna geçebilecek.

Kvyat, "Çok iyi, çok verimli bir gündü. Yaşanan tek talihsizlik yeni lastiklerle sürüşümde kırmızı bayraklara denk gelmek oldu. Bu yüzden turu bırakmak zorunda kaldık ve bu sefer kullanılmış lastiklerle piste çıktık. Bu yüzden biraz olumsuz durum oldu."

"Bunun dışında bugün çok şey öğrendik. Genel dengeden oldukça memnunum. Sıralamalarda birkaç şeyi düzeltmemiz ve yarın nerelerde daha iyi olduğumuzu görmemiz lazım çünkü her zamanki gibi yakın geçecek."

"Tabii ki koşullar bugüne kıyasla değişecek. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmalıyız ve ne tür değişiklikler olacağını anlamamız lazım. 3. antrenman, tüm değişiklikleri görme açısından iyi olacak." dedi.

Macaristan'da dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan Gasly, hafta sonu için daha iyimser durumda.

Gasly, "Verimli bir gündü, çok şey yaptık. Hâlâ istediğim dengeye sahip değilim ancak performans açısından iyi görünüyoruz. Bugün ve yarın arasında koşullar çok farklı olacak."

"Şu ana kadar iki seansta, iki hafta önce yaptığımız Macaristan'a göre daha fazla tur atmış durumdayız. Sürüş yapıyor olmak iyi hissettiriyor ancak aracı olması gereken yere getirmemiz için daha fazla çalışmamız lazım. Yarın kaybı kapatmaya çalışacağız.

Alakalı video