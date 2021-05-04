Kvyat, 2022'de Formula 1'e dönmek istiyor

Daniil Kvyat, 2014'te Formula 1 kariyerine başladı ve 2018'de bir yıl ara vermesinin ardından, 2019'da Toro Rosso ile spora döndü.

Rus pilot, geride kalan iki yılda takımın beklentilerini karşılayamadı ve Red Bull, Rus sürücüyü genç pilot programından çıkardı.

Kvyat şimdilerde Alpine F1'in yedek pilotluğunu yapıyor ve Portekiz GP hafta sonu boyunca padokta yer alan isimlerden biriydi.

Şu anda takımla yoğun bir simülatör ve gelişim programın sahip olan Kvyat, Alpine'deki görevini Match TV'ye şöyle açıkladı: "Benim açımdan her şey yolunda gidiyor, takımda yeni bir görevim var, yedek pilotluk yapıyorum, simülatörde çalışıyorum ve yedek sürücü olarak yarışlara geliyorum."

"Alpine ile çalışmak çok ilginç, burada yeni bir takım var, ilginç insanlar var, bazılarıyla 2015 ve 2016'da Renault'dayken (Red Bull, Renault motoru kullandığı dönemde) birlikte çalışmıştım."

"Şu anda görevim gereği her yerdeyim. Fabrikada gelişim çalışması yapıyorum, piste yedek pilot olarak gidiyorum ve ana pilotlardan birinin başına bir şey gelirse direksiyona geçmeye hazırım."

Kvyat, 2022 planlarını net olarak açıklamaktan kaçındı ancak pek çok seçeneğe sahip olduğunu ve hedefinin F1'e dönmek olduğunu belirtti.

"Pek çok seçeneğim var, bunları sakince düşünmem gerekiyor. Gelecek yıl Formula 1'de olmak istiyorum, menajerimle beraber seçenekler üzerinde çalışacağız."

"Bu yıl beklemek gerekiyor; Seçenekleri görmek ve pek çok faktörü göz önünde bulundurmak gerek. Hangi takım? Hangi seri? Popülerliği ne? Yani bunun gibi pek çok soru var."

Ek bilgi: Oleg Karpov.

Will Buxton, TV Presenter and Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images