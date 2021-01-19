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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "2020'de kontrolüm dışında olan çok şey vardı"

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Kvyat: "2020'de kontrolüm dışında olan çok şey vardı"
Ekleyen:
, Editör

Eski AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, 2020 yılında pek çok şanssızlık yaşadığını ve bundan ötürü puan alamadığını düşünüyor.

Daniil Kvyat, geçen yıl gerçekleştirilen 17 yarışın yedisinden puanla ayrılırken, en iyi sonucu Imola'daki dördüncülüğüydü.

Diğer tarafta Pierre Gasly 17 yarışın 10'undan puanla ayrıldı ve Monza'da zafere ulaşan isimdi.

Sonuç olarak Gasly, sezonu 75 puanla 10. sırada tamamlarken, Kvyat 32 puanla 14. sırada yer aldı.

Rus pilot tam da bu performansından ötürü sezon sonunda Formula 1'deki koltuğunu kaybetti.

2020 performansı hakkında konuşan Kvyat, "2020'de bir yarışçı olarak geliştiğimi hissediyorum."

“Bu yıl işler her zaman benim lehime olmadı. Puan almam gereken bazı yarışlarda farklı nedenlerden ötürü puan alamadım. Bazen benim kontrolüm altındaydı, ama çoğu zaman kontrolüm dışında oldu."

“Genel olarak mutlu olduğum bazı güçlü yarışlar oldu. Pierre ile çalışmak da çok ilginçti. Geçen yıl gerçekten iyiydi. Ben de kendi açımdan bazı şeyleri anlamayı başardım."

"Geriye dönüp baktığımda, yıl boyunca giderek daha iyi performans gösterdiğimi ve daha rekabetçi olduğumu görebiliyoruz."

“Her zaman sürekli bir evrim vardı ve iyi bir iş çıkardığım için çok mutluyum."

"Gelecekte başka fırsatlar olursa kesinlikle daha iyi bir konumda olduğumu biliyorum. F1'de her zaman çalışmaya ve gelişmeye devam etmelisiniz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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