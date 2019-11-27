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Formula 1 / Son dakika

"Kvyat, 2020 sonunda koltuksuz kalabilir"

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"Kvyat, 2020 sonunda koltuksuz kalabilir"
Ekleyen:
, Editör
27 Kas 2019 11:43

Nikolay Martsenko, Daniil Kvyat'ın 2020 sonunda koltuksuz kalabileceğini söyledi.

Kvyat, 2014 yılında Toro Rosso'da mücadele ederken, 2015 yılında Red Bull'a geçmiş ve 2016 İspanya GP ile birlikte Toro Rosso'ya gönderilmişti. 

2017 boyunca gösterdiği kötü performansın ardından Red Bull sürücü akademisinden çıkartıldı ve Ferrari'nin gelişim pilotu olmuştu.

Bu yıl Toro Rosso ile gride geri dönen Kvyat, hem Alex Albon hem de Pierre Gasly'e karşı istediği performansı göstermekte zorlandı.

Kvya gelecek yıl da takımda kalacak ve göstereceği performans kariyeri için oldukça kritik olacak.

Bir başka Rus yarış pilotu Nikolay Martsenko'ya göre Kvyat'ın Red Bull-Toro Rosso macerası gelecek yıl sona erebilir.

"Neden bilmiyorum ancak Daniil Kvyat kendisini her zaman baskı altında hissediyor."

"Belki insanlar söylediklerimi sevmeyecekler ve ben de şahsen Daniil'i desteklemeye devam ediyorum. Ama maalesef Daniil şu anda takıma arkadaşından belirgin şekilde yavaş."

"Gelecek yılın ardından Red Bull sisteminin dışında bir başka yere bakmaya ihtiyacı var." 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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