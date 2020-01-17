Kvyat, 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı

Toro Rosso yeni sezonla birlikte Alpha Tauri adı altınca mücadele edecek ve takımın pilotları geçen yılın ikinci yarısında olduğu gibi Pierre Gasly ile Daniil Kvyat olacak.

Geçen yıl bir yıllık aradan sonra F1'e dönen Kvyat, yeni araç için koltuk ayarı yapmak adına Faenza fabrikasına gitti.

Fabrikaya giden ve mühendislerle vakit geçiren Rus pilot, daha sonra koltuk ayarı yaptı.

Pierre Gasly'nin de yakında koltuk ayarı için fabrikaya gelmesi bekleniyor.

Alpha Tauri, 2020 Formula 1 aracını 14 Şubat'ta tanıtacak. Yeni araca ve renk düzenine ek olarak yeni ortaklar ile sponsorların tanıtılacağı lansman Salzburg'da yapılacak.

2020 kış testleri ise 19 Şubat'ta başlıyor.

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