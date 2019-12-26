Kvyat: "2019, en iyi sezonlarımdan biriydi"

Bu yıl bir yıllık aradan sonra Formula 1'e dönen Daniil Kvyat, kariyerinin en güçlü sezonlarından birisini geçirdi ve Almanya'da Toro Rosso ile podyuma çıkmayı başardı.

Toplamda 37 puan toplayan Rus sürücü, sezonu 13. sırada tamamladı.

Bununla birlikte Kvyat, bir yıllık aradan sonra ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Kvyat, "Takımla iyi şekilde çalıştım ve bundan çok memnunum. Pek çok önemli yarış vardı. Pek çok puan topladım ve önceki hatalarım üzerinde çalıştım."

"Ayrıca Toro Rosso bu yıl stratejide etkili bir iş yaptı. Yarış hafta sonları cumadan pazar gününe kadar takım olarak az hata yapıyoruz ve genel olarak bizim için oldukça istikrarlı bir yıl oldu."

"Honda iyi gidiyor ve doğru yönde ilerliyor. Motor gelişiyor ve Mercedes ile Ferrari arasındaki farkı iyice azaltıyorlar. Çalışmalardan memnunum. Hem Toro Rosso hem de Honda iyi bir iş yapıyor."

"Yani evet, memnunum. Bence Formula 1'deki en iyi sezonlarımdan biriydi." dedi.

Kvyat, Almanya'daki podyumuyla 2016'dan sonra ilk kez podyuma çıkmış oldu.