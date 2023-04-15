Önceki / Jordan: "McLaren, Ron Dennis'i özlüyor"
Formula 1 Haberler

Kvyat, 2016 sezonunda Ferrari ile sözleşme imzalamaya çok yaklaşmış!

Eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, 2016 sezonunda Ferrari ile sözleşme imzalamaya yakın olduğunu, ancak sonrasında işlerin tepetaklak gittiğini açıkladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Kvyat, 2016 sezonunda Ferrari ile sözleşme imzalamaya çok yaklaşmış!
Haberi dinle

Bir zamanlar Red Bull'un yeni yıldız adayı olarak görülen, hatta 2015 sezonunda Daniel Ricciardo'yu mağlup etmeyi başaran Kvyat'ın kariyeri, sadece bir sezon sonra alt üst oldu.

O sezon Çin'de güçlü bir performans sergileyerek podyuma çıkan Kvyat, bir yarış sonra ise Sebastian Vettel'e iki kez çarparak rakibini yarış dışı bırakmış, aldığı cezalar sonucu mücadeleyi ancak 14. sırada tamamlayabilmişti.

Bu performansının bedeli ağır oldu; nitekim Red Bull kendisini Toro Rosso'ya gönderdi, boşalan koltuğu ise henüz 18 yaşındaki Max Verstappen ile doldurdu!

Yaşadığı zor zamanlar hakkında konuşan Kvyat, ilk kez acı bir gerçeği itiraf etti: Rusya'daki yarıştan önce Ferrari kendisine sözleşme teklif etmişti!

Track Limits podcast'ine konuşan Kvyat, "Gerçekten iyi gidiyordum, bir kez daha podyumdaydım, o sırada Ferrari bana perde arkasında Kimi Raikkonen'in yerini almam için teklifte bulundu."

"Ferrari'nin benimle sözleşme imzalamak istemesi, hatta sözleşmeyi dahi görmemden sonra bir anda Toro Rosso'ya geri gönderilmem ve işlerin iyi gitmemesi zihinsel açıdan oldukça zorlayıcıydı." dedi. 

paylaşım
yorumlar

Jordan: "McLaren, Ron Dennis'i özlüyor"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

Formula 1
Avustralya GP

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi" Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

MotoGP
Amerika GP

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda! MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Formula 1

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek" Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Son Haberler

"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

MGP MotoGP
Amerika GP

"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi" "Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

F1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum" Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

MGP MotoGP
Amerika GP

Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

F1 Formula 1

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik" Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.