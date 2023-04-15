Kvyat, 2016 sezonunda Ferrari ile sözleşme imzalamaya çok yaklaşmış!
Eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, 2016 sezonunda Ferrari ile sözleşme imzalamaya yakın olduğunu, ancak sonrasında işlerin tepetaklak gittiğini açıkladı.
Bir zamanlar Red Bull'un yeni yıldız adayı olarak görülen, hatta 2015 sezonunda Daniel Ricciardo'yu mağlup etmeyi başaran Kvyat'ın kariyeri, sadece bir sezon sonra alt üst oldu.
O sezon Çin'de güçlü bir performans sergileyerek podyuma çıkan Kvyat, bir yarış sonra ise Sebastian Vettel'e iki kez çarparak rakibini yarış dışı bırakmış, aldığı cezalar sonucu mücadeleyi ancak 14. sırada tamamlayabilmişti.
Bu performansının bedeli ağır oldu; nitekim Red Bull kendisini Toro Rosso'ya gönderdi, boşalan koltuğu ise henüz 18 yaşındaki Max Verstappen ile doldurdu!
Yaşadığı zor zamanlar hakkında konuşan Kvyat, ilk kez acı bir gerçeği itiraf etti: Rusya'daki yarıştan önce Ferrari kendisine sözleşme teklif etmişti!
Track Limits podcast'ine konuşan Kvyat, "Gerçekten iyi gidiyordum, bir kez daha podyumdaydım, o sırada Ferrari bana perde arkasında Kimi Raikkonen'in yerini almam için teklifte bulundu."
"Ferrari'nin benimle sözleşme imzalamak istemesi, hatta sözleşmeyi dahi görmemden sonra bir anda Toro Rosso'ya geri gönderilmem ve işlerin iyi gitmemesi zihinsel açıdan oldukça zorlayıcıydı." dedi.
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