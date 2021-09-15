Kvyat, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli, 2022 sezonunda kullanılacak olan 18 inç lastiklerin prototipini son kez Magny Cours'da test ediyor ve testi Alpine takımı gerçekleştiriyor.

Test toplamda iki gün sürecek ve bu süre zarfında sadece geçiş/yağmur lastikleri kullanılacak.

Test bugün son kez 2008 yılında Fransa GP'ye ev sahipliği yapan Magny Cors pistinde başladı ve pistin yapay şekilde ıslatılmasına gerek kalmadı. Çünkü yağmur gün boyunca yoğun şekilde yağdı.

Alpine'in direksiyona geçen isim, takımın test ve yedek pilotu Daniil Kvyat'tı. Pirelli normalde bugün geçiş, yarın yağmur lastiklerini test edecekti. Fakat şiddetli yağmur nedeniyle her iki lastik de test edildi.

Kvyat gün boyunca 91 tur attı. Bu turlardan 25'i geçiş lastiğiyle atılırken, 76'sı yağmur lastiğiyle atıldı.

Yarış son kez F1'e ev sahipliği yaptığında 70 tur üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu da bir tam yarış mesafesinin tamamlandığı anlamına geliyor.

Test yarın kaldığı yerden devam edecek ve direksiyona yine Kvyat geçecek.