Kullanılmış Formula 1 lastikleri yarıştan sonra ne yapılır?
Pirelli'nin güncel Formula 1 yarış lastikleri neden oturma odasında hatıra olarak kalmaz hiç merak ettiniz mi? Ya da yarıştan sonra kullanılan onca lastiğin başına ne geldiğini? Gelin bu ilginç soruların yanıtına bir bakalım...
Birçok motor sporları hayranı, Pirelli yarış lastiği ya da Formula 1'den bir parçayı kendi oturma odasına koymayı hayal eder.
Ancak Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola bunun mümkün olmadığını söylüyor.
Peki Formula 1'in tek lastiği tedarikçisi Pirelli, neden bu konuda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor?
Isola şöyle yanıtlıyor: "Çünkü lastiklerde gizli malzeme kullanıyoruz ve lastiklerle ilgili fikri mülkiyetimizi paylaşmak istemiyoruz."
Bundan ötürü kullanılmış Formula 1 lastikleri kategorik olarak ne taraftarlara veriliyor ne de satılıyor.
Isola, "Hem Formula 1'deki hem de Formula 2 ve Formula 3'teki tüm lastikleri tekrar topluyoruz." diyor.
Bu lastikler daha sonra İngiltere'deki Pirelli merkezine götürülüyor.
Isola, "Şu anda kullanılmış lastikleri tesislerimizde enerji üretme amacıyla kullanıyoruz." diyor.
Pirelli, bu işlemi kullanılmış lastiklerin "çok yüksek sıcaklıklarda yakılmasıyla" gerçekleştiriyor. Bu sayede emisyon olmuyor ve sadece enerji üretiliyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, receives his Pirelli Pole Position Award from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport
Bu Pirelli için, daha büyük fazla sürdürülebilirliğe doğru atılan yalnızca ilk adım.
Sonrasında sözlerine şöyle devam ediyor: "Gelecekte lastikleri geri dönüştürmenin yollarını arayacağız. Çünkü nihai hedefimiz malzemeyi yeniden kullanmak."
"Kullanılmış lastiklerden elde edilen malzemeyi belki de yeni yol lastikleri üretmek için kullanmak istiyoruz."
Yine de bu lastikleri evinizin bir parçası yapmak istiyorsanız, Pirelli'nin Pole Ödülü için verdiği lastikleri -nadiren de olsa- internetten bulabilirsiniz.
Daha küçük bir olan bu lastik, sıralama seansından sonra en hızlı sürücüye veriliyor. Ancak bazı sürücüler bu ödül lastiklerini saklamıyor hatta satıyor.
Pirelli'nin bu konuda bir sorunu yok.
Isola, "Pole ödülü sürücülerin malıdır. Bununla ne yapacaklarına kendileri karar verebilirler." dedi.
Bunun gerçek bir Formula 1 lastiği olduğunu söyleyen Isola, bu lastiğin yarış pistinde kullanılmasa bile rüzgar tünelinde kullanıldığını söylüyor.
"Bu gerçek bir rüzgar tüneli lastiği. Bu lastikleri rüzgar tünelinde test etmeleri için takımların kullanımına sunuyoruz."
"Bu da başlı başına bir teknoloji. Çünkü bu lastikleri üretebilmek için [normal] yarış lastiği gibi davranan bir şey geliştirmemiz gerekiyor."
En azından böyle bir rüzgar tüneli lastiğini birilerinin vitrininde bulabilirsiniz.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Former footballer Sergio Aguero presents Max Verstappen, Red Bull Racing, with his Pirelli Pole Position Award
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