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Formula 1 Singapur GP

'Küfür cezası' Verstappen'in F1'deki geleceğini sorgulamasına neden olmuş!

Max Verstappen, Singapur Grand Prix'si perşembe günkü basın toplantısındaki söylemleri nedeniyle aldığı cezanın Formula 1'deki geleceğini sorgulamasına neden olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Hollandalı pilot, perşembe günkü basın toplantısında küfür ettiği için FIA tarafından kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

Bu durum cumartesi günkü basın toplantısında kısa, hatta bazen tek kelimelik cevaplar vererek protesto etmesine yol açtı.

Verstappen, "Bu tür şeyler kesinlikle benim geleceğimi de belirliyor."

"Kendiniz olamadığınızda, bu tür aptalca şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz... Sanırım artık kariyerimin sürekli bunlarla uğraşmak istemediğim bir aşamasındayım. Bu gerçekten yorucu."

"Elbette başarılı olmak ve yarışlar kazanmak harika ama tüm bunları başardıktan, şampiyonluklar ve yarışlar kazandıktan sonra iyi vakit geçirmek de istiyorsunuz."

"Bu tür aptalca şeylerle uğraşmak zorunda kalırsam, sporda devam edip etmeyeceğimi düşüneceğim bir noktaya gelirim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen, resmi oturumlarda küfür etme konusundaki kurallarının katılığı nedeniyle yönetim organının kendisini kaybetme riskini alıp almayacağı sorulduğunda, bunu ciddiye almayabileceklerini öne sürdü.

Verstappen, "Bu tür şeyleri ne kadar ciddiye alacaklarını bilmiyorum."

"Bu bir sorun değil çünkü Formula 1 bensiz de devam edebilir, ama şu anda bu karar hakkında düşünmüyorum bile. Sadece performansa, Austin ve sonrasında neler yapacağımıza odaklanmış durumdayım." dedi.

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