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Küçük takımlar 100 milyon dolarlık bütçe sınırı istiyor, toplantı 6 Nisan'da

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Küçük takımlar 100 milyon dolarlık bütçe sınırı istiyor, toplantı 6 Nisan'da
Ekleyen:
, Editör
2 Nis 2020 13:29

Auto Motor und Sport'un haberine göre F1'in küçük takımları, 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı istiyorlar ve bu konudaki toplantı 6 Nisan'da yapılacak.

Formula 1'de 2021 sezonuyla birlikte bütçe sınırı gelecek ve takımlar sezon başına maksimum 175 milyon dolar harcayabilecekler. Ancak bazı takımlar bunun çok fazla olduğunu ve azaltılması gerektiğine inanıyorlar.

6 Nisan Pazartesi günü, takımların bulunduğu bir telekonferans düzenlenecek ve FIA ile Liberty Media ile bütçe sınırı gibi konular tartışılacak. Küçük takımlar sezon başına 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı talep ediyorlar. 

Red Bull ise, yeni düzenlemelerin 2023 yılına kadar ertelenmesi durumunda bütçe sınırını 150 milyon dolara indirmeyi önerdiği bildiriliyor. Mercedes ve Renault'nun patronları da bütçenin daha düşük olmasını hoş karşılayacaktır.

Diğer tarafta Ferrari, küçük takımların giderleri hiçbir zaman 150 milyon dolara gelmediği için küçük takımlara hiçbir şey katmayacağına inanıyor. Bu nedenle Maranello merkezli ekip, maliyetleri düşürmenin yollarının aranmasını istiyor. Ferrari, bu açıdan birkaç örnek de verdi. Mesela 2021 yılında takımların hafta sonu hangi parçaları kullanacağına cuma günü karar vermesi gerektiği kuralının onaylanması gerektiğini düşünüyorlar. Bu, büyük takımları daha az güncelleme yapmaya ve daha az parça üretmeye itecek.

Ancak küçük takımlar bu tasarruf yöntemlerinden etkilenmiş değiller. Küçük takımlar başlangıçta 100 milyon dolarlık bir sınır talep ederek, bütçe sınırını düşünülenden daha aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bu sayede 130 milyon dolar gibi bir orta yolda buluşabilecekler. Bu, bir pazarlık gibi de düşünülebilir.

Bu maliyet seviyesi, lider takımların finansal avantajlarından yararlanamayacakları ve küçük takımların daha fazla şansı olacağı anlamına geliyor.

Ancak bunu yerine getirmek kolay değil. Çünkü Ferrari, böyle bir sınır getirmesi halinde çalışan çıkarmak zorunda kalacak ve İtalya'daki çalışan hakları, İngiltere'den daha sıkı.

Ama bir üretici, mevcut çalışanlarını diğer departmanlara kaydırabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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