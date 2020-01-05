"Kubica'nın sponsoru, Alfa Romeo'ya 10 milyon euro ödeyecek"

PKN Orlen, 2019 yılında Robert Kubica ile birlikte Williams'a katılmıştı ancak Williams çok yavaştı ve 2019 sonunda İngiliz ekiple yollarını ayırdılar.

PKN Orlen, Haas ve Racing Point ile görüşmesine rağmen kendisine en iyi şartları sunan Alfa Romeo ile anlaştı.

Buna göre PKN Orlen, Alfa Romeo'nun yeni isim sponsoru oldu ve takımın adı yeni sezonda "Alfa Romeo Racing Orlen" olacak.

PKN Orlen'in 2019 yılında Williams'a yıllık 10 milyon euro'luk bir ödeme yaptığı biliniyordu.

Motorsport.com Macaristan'ın edindiği bilgilere göre PKN Orlen ve Alfa Romeo arasında yapılan anlaşma da 10 milyon euro değerinde olacak.

Bu da gelecek yıl düzenli olarak güncellemeler getirmek isteyen Alfa Romeo için önemli bir miktar olacak.

Ayrıca tarafların anlaşmayı 2020 sonrasına taşıma hakkı da bulunuyor.

Taraflar arasında yapılan anlaşma gereği Kubica'nın sık sık padokta yer alması ve cuma antrenmanlarına katılması bekleniyor. Taraflar arasında yapılan anlaşma maddelerinden birisi bu olabilir.