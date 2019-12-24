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Formula 1 / Son dakika

Kubica'nın savaşçı ruhu, Lawrence Stroll'ü etkiledi

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Kubica'nın savaşçı ruhu, Lawrence Stroll'ü etkiledi
Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 15:50

Lawrence Stroll, Robert Kubica'nın hiç pes etmeyen savaşçı ruhunun kendisini etkilediğini söyledi.

Robert Kubica, 2011 yılında geçirdiği kazanın ardından sağ kolundan ciddi şekilde sakatlanmış ve Formula 1'den ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ancak çok fazla çaba gösterdi ve 2019'da Formula 1'e geri dönmeyi başardı. 

Polonyalı pilotun dönüşü başarısız oldu, ancak ortaya koyduğu savaşçı ruhla herkesin takdirini kazandı.

Şimdi Kubica'yı hem Racing Point hem de Haas yedek, test ve gelişim pilotluğu için istiyor.

Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll, Polonyalı pilotun savaşçı ruhunun kendisini etkilediğini söyledi.

Ünlü milyarder, "Başarısızlığın kendisini yere sermesine izin vermiyor. Düşüyor ama yine de ayağa kalkıyor."

"Bu sporda ve hayatta, Robert gibi başka savaşçı bir insan görmediğimi söyleyebilirim." dedi.

Kubica da zor günlerden geçtiğini ve hatta bazı geceler ağladığını söyledi.

"Ağladığım geceler oldu, uyuyamadım... Tek bir saniyede 20 yıllık tutkum ve çalışma şeklim değişti. Kendimi hem zihinsel hem de fiziksel olarak rehabilite etmek zorundayım. Benim için asıl dönüm noktası, bir şeyleri nasıl yapacağımı bilmediğim ama bunu bir şekilde yapabildiğim anlardı."

"Artık tembelim ve ayakkabılarımı hiç bağlamıyorum. Ama zaten kazadan önceki gibi yapmaya çalışsam da bunu yapamam. Ayakkabımı kendim bağlayamam."

"Yine de bir süre sonra zihinsel ve bedensel olarak kendinize yeni bir yön buluyorsunuz. sonuçta önemli olan şey nihai sonuç."

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Editör Kemal Şengül

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