Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi

Geçen yıl Williams'la F1'de yarışan ve sezon sonunda takımdan ayrılıp, Alfa Romeo'nun yedek pilotluğuna getirilen Kubica, aynı zamanda bu yıl DTM'de tam sezon mücadele etti.

Polonyalı sürücü, sezon öncesi testlerinde Alfa Romeo ile piste çıktı ve ardından üç antrenman seansında daha Alfa Romeo C39'u sürdü.

Dün bu yıl dördüncü kez ilk antrenman seansında piste çıkan Kubica'nın temposu oldukça etkileyiciydi.

İlk seansta attığı en hızlı tur, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'den daha iyi olan Kubica'yı Alfa Romeo'nun patronu Frederic Vasseur'den övgü geldi.

Bugün Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Çok iyi bir iş çıkardı ve hızlıydı. Bence çok, çok güçlü bir iş çıkardı."

"Takıma çok güçlü veriler sağladı. Herkes onun durumun teknik analizini çıkarmada çok iyi olduğunu biliyor, ama antrenmanlarda gerçekten çok iyiydi."

"Hız etkileyiciydi ve yakında aracımıza geri dönecek. En azından Abu Dhabi'den sonraki test gününde ve bir antrenman seansında daha sürüş yapacak."

"Takım açısından baktığımızda, dediğim gibi teknik çalışma ve katkısı çok güçlü."

"Robert'ın aramızda olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.