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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Kubica: “Zorlu bir yarıştı ama tatmin ediciydi”

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Zandvoort’ta Kimi Raikkonen’in yerine Alfa Romeo’da yarışma şansı bulan Robert Kubica, zorlu bir yarışı geride bıraktığını ancak bunun tatmin edici olduğunu söyledi.

Kubica: “Zorlu bir yarıştı ama tatmin ediciydi”

Polonyalı sürücü, 2019’da Williams’la tam sezon yarıştıktan sonra Alfa Romeo’nun yedek sürücüsü olmuş ve bazı antrenman seanslarına katılmıştı.

Raikkonen’in COVID-19’a yakalanmasının ardından Hollanda Grand Prix’sinde Alfa Romeo’da mücadele eden Kubica yarışa 16. sıradan başladı ve 15. sırada finiş gördü.

Yarıştan sonra konuşan Kubica, “Zorlu bir yarıştı. Yarıştan hemen önce George ile konuştum. Bana nasıl hissettiğimi sordu. Ben de zor olacağını söyledim. O da bu pistin fiziksel olarak muhtemelen en zorlu pist olduğunu söyledi. Ve haklı!”

“Hepimiz kaotik ve sarı bayraklarla dolu bir yarış olacağını düşünüyorduk. Ancak hiçbir şey olmadı. Ancak fiziksel ve mental olarak zorluydu.”

“Aracın nasıl hissettireceğini, ne kadar yol tutuş kaybedeceğinizi, sürülebilirliğin nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Bu pistte orta ve sert hamuru hiç denememiştim.”

Fernando Alonso, Alpine F1 and Robert Kubica, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing on the drivers parade

Fernando Alonso, Alpine F1 and Robert Kubica, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing on the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Yarışı 15. sırada bitirmeme rağmen Vettel ile bazı güzel mücadeleler yaşadık ve yarışın sonlarında Latifi’ye yetişip onu geçtim. Kolay değildi, ancak tatmin ediciydi.”

“2010’dan sonra ilk kez gerçekten Formula 1’de yarışıyormuş gibi hissettim. Tüm zorluklara rağmen, muhtemelen 2019’daki birçok yarışa göre daha kolay bir yarıştı.”

“Normalde yarış mühendislerinin çok konuşmasını hiç sevmem. Ancak ilk kez bunu kabullendim. Her tur konuşuyordu, ancak bu sefer bana yarışın zor bölümlerinde beni yönlendirdi ve bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden takıma tüm takıma çok teşekkür ederim.”

“Muhtemelen daha fazlasını umuyorduk, özellikle de Antonio ile. Biraz daha iyi bir iş yapabilirdik, ancak tüm faktörleri düşününce eve tatmin olmuş şekilde dönüyorum.”

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