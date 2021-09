Kubica: “Zorlu bir yarıştı ama tatmin ediciydi”

Polonyalı sürücü, 2019’da Williams’la tam sezon yarıştıktan sonra Alfa Romeo’nun yedek sürücüsü olmuş ve bazı antrenman seanslarına katılmıştı.

Raikkonen’in COVID-19’a yakalanmasının ardından Hollanda Grand Prix’sinde Alfa Romeo’da mücadele eden Kubica yarışa 16. sıradan başladı ve 15. sırada finiş gördü.

Yarıştan sonra konuşan Kubica, “Zorlu bir yarıştı. Yarıştan hemen önce George ile konuştum. Bana nasıl hissettiğimi sordu. Ben de zor olacağını söyledim. O da bu pistin fiziksel olarak muhtemelen en zorlu pist olduğunu söyledi. Ve haklı!”

“Hepimiz kaotik ve sarı bayraklarla dolu bir yarış olacağını düşünüyorduk. Ancak hiçbir şey olmadı. Ancak fiziksel ve mental olarak zorluydu.”

“Aracın nasıl hissettireceğini, ne kadar yol tutuş kaybedeceğinizi, sürülebilirliğin nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Bu pistte orta ve sert hamuru hiç denememiştim.”

Fernando Alonso, Alpine F1 and Robert Kubica, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing on the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images