Kubica: “Zorlu 2019 sezonu, defteri kapatmaya değdi”

Kubica, 2011 sezonu öncesinde geçirdiği ralli kazasında sağ kolunun büyük bölümüne zarar vermiş ve 8 yıl boyunca F1’den uzak kalmış ve bu sene Williams ile gride geri dönmeyi başarmıştı.

Ancak dönüşü, Williams için çok kötü bir sezona denk geldi. Takımın bu seneki tek puanını Almanya’da 10. olarak alan Polonyalı sürücü, buna rağmen takım arkadaşı George Russell’a sıralama turlarında 21-0 mağlup olmuştu.

Kubica, sezonun hem kendisinin hem de Williams’ın umduğu gibi gitmemesine rağmen, “imkansız gibi görünen” geri dönüşünün “kesinlikle iyi bir başarı” olduğunu söyledi.

Sezonunu değerlendiren Kubica, “Dürüst olmak gerekirse, bu konuda ikilemdeydim ve Formula 1’e dönerek bir defteri kapattım, ki bu muhtemelen hayatımdaki en önemli şeydi.”

“Geçmişte nerede olduğuma, 2011’deki kazanın sonuçlarına ve oluşan şartlara bakıyordum.”

“Daha sonra, F1’e döndüğünüzde bu defteri yeniden açıyorsunuz ancak bunun hakkında konuşmak zor, çünkü sezon çok karmaşıktı.”

“Formula 1’e gelmek için savaşıyorsunuz ve iyi yarışlar geçirmek istiyorsunuz ve sanırım bu sene en çok bunu özledim.”

“Dönüş yapmama değip değmediğini söylemeyeceğim. Mücadeleler için, hedefleri gerçekleştirmek için yaşayan biriyim.”

“Uzun süre uzak kaldıktan sonra amacım F1’e geri dönmekti.”

“Uzun süre ayrı kalsam da, limitlerim olsa da sürüş yapıp geri dönmeyi denemek istedim. Ancak buna değip değmediği konusunda cevap vermek zorundaysam, evet değdi.”

“Pist yarışlarına geri dönme yolculuğumda kariyerim hakkında hiç uzun vadeli düşünmedim.”

“Bu, kişisel tatminle ilgiliydi ve önümüzdeki yıllarda da böyle olacak.”

“Bu sezon, insanlara hâlâ F1 araçlarını sürebileceğimi ve diğer aktiviteleri yapabileceğimi gösterdi. Ancak diğer yandan, bu kadar geride yer almak yardımcı olmadı.”

“Neyse ki hâlâ yeterince saygı gösteren ve iyi değerlendiren insanlar var ve onlar sadece bir sürücü olarak değil, bir insan olarak da iyi bir iş yapabileceğimi biliyorlar.” şeklinde konuştu.