Kubica: "Zandvoort, 2010'dan sonraki ilk F1 yarışımdı"

2019 yılını Williams'ta yarışarak geçiren Robert Kubica, gridin en yavaş aracındaydı ve sezon sonunda takımdan ayrılarak Alfa Romeo'nun yedek pilotluğuna geçti.

Polonyalı pilot, Zandvoort yarışında COVID-19 olan Kimi Raikkonen'in yerini alarak uzun süre sonra ilk yarışına katıldı ve nispeten iyi bir performans sergiledi.

Bu hafta sonu da arka arkaya ikinci yarışına çıkacak.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Kubica şöyle dedi: "Geçen hafta sonu yaşananlar zorlu ve biraz beklenmedikti. Zandvoort'a aslında oldukça geç geldim ve normalde cumartesi gecesi ayrılmayı planlıyordum. Pazar günü bisikletimle güzel bir gezintiye çıkmak için cuma gecesi check-in yaptırmıştım. Fakat cumartesi sabahı her şey tamamen farklı bir hal aldı. Tabii ki Kimi'nin testinin pozitif çıkması üzüntü vericiydi."

"Sürüş açısından benim için çok büyük bir mücadele oldu. Çoğu insanın, F1'e geri dönüp, ritim yakalamanın ne kadar büyük ve zorlu bir iş olduğunun farkında olmadığını söyleyebilirim. Fakat genel anlamda konuşursak, sahip olduğum yaklaşımı beğendim. Muhtemelen deneyimim ve yaşım, sakin kalmama, adım adım ilerleme, güvenli olduğunda tempoyu yükseltmeme yardımcı oldu."

"Açık konuşmak gerekirse, gerçekçi anlamda Formula 1'de son kez 2010'da yarışmıştım. Yani çok uzun zaman önceydi. Tabii ki önlerde değildik ama yine güzel mücadeleler verdik. Daha yeni lastiklere sahip olan Seb'e karşı birkaç turdan fazla savunma yapmayı başardım."

"Şimdi Monza'dayız ve bunun ne kadar kolay geçeceğini bilmiyorum. Bir bakıma Zandvoort deneyimi kesinlikle yardımcı olacak. Diğer açıdan Monza tamamen farklı bir pist, düşük yere basma gücünün kullanıldığı bir pist ve araca güvenmeniz lazım. Sprint sıralama formatı da kesinlikle yardım ediyor. Üç güzel antrenman seansına katılmak için sabırsızlanıyordum. Ne yazık ki bu olmayacak. Bu yüzden tüm bunlar durumu daha da zorlaştırıyor. Ayrıca ilk kez direksiyona geçtiğimde kimse benden bir şey beklemedi, şimdi de beklentileri gerçekçi tutmak lazım. Bu sporda sihir diye bir şey yok."

"Tabii ki pisti bilmek bana zihinsel olarak biraz daha fazla güç verecek. İki ay önce buradaydım, LMP2 ile yarışıyordum kendi kendime iki ay önceki bu sürüşü unutmanın iyi olacağını söyledim, yoksa 50 metre erken fren yapmaya başlarım!" Yani benim durumumda adım adım gitmek gerek. Kesinlikle araçta hissin daha iyi olmasını umuyorum. Özellikle araçta çok az vakit geçirdiğiniz zaman güven çok önemli bir nokta oluyor. Kendime güvenebiliyorsam hafta sonu daha kolay geçecek. Eğer güvende hissetmiyorsanız, gerçekten zor bir hafta sonu olabilir."

Kubica şu an için Alfa Romeo'nun 2022 pilot adayları arasında yer almıyor fakat iyi bir hafta sonu belki de her şeyi değiştirebilir.

Bu konuda Kubica, "Bu benim için gerçekten zor bir soru. Benim açımdan böyle bir gelişme yok. Fakat her şeyin günden güne olumlu ya da olumsuz gidebileceğini öğrendim. O yüzden asla asla dememek gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse listede muhtemelen daha yukarılarda olan başka sürücüler var. Bilemiyorum. Fred'e somanız gerekiyor. Dayanıklılık yarışlarıyla ilgili bir programım var ve tüm dikkatimi oraya çevirdim. Tabii ki durum Zandvoort'tan bu yana biraz farklı çünkü burada devam ediyorum. Bunun ne getireceğini bilmiyorum. Neler getireceğini bekleyip görelim." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images