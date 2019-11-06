Kubica yeni teklifler alıyor
Robert Kubica, 2020 sezonu için çeşitli teklifler aldığını söyledi ancak detay vermedi.
Robert Kubica, bu yıl uzun bir aradan sonra Formula 1'e geri dönmüştü ancak sezon sonunda Williams'tan ayrılacağını açıkladı.
Polonyalı pilotun ne yapacağı belirsizliğini korurken, kendisine simülatör ve gelişim pilotluğu için teklifler geldiği biliniyor.
Cumartesi açıklamalarda bulunan Kubica'ya, kendisine çeşitli teklifler geldiğini ve önümüzdeki aya kadar kararını vereceğini söyledi.
Kubica, “Şimdiye kadar durum çok iyi. Son zamanlarda yeni teklifler olmaya başladı. Gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi anlamanız gerekiyor. Her şey yolunda giderse, o zaman Aralık ayına kadar tüm bunlara karar vermeliyiz. Ancak tüm anlaşmalar atılıncaya kadar gerçekçi kalmalısınız."
"Bir yandan durum benim istediğimden daha karmaşık, bir yandan da bu zorluklar yeni seçenekler bulmama yardımcı oldu. Şimdi biraz beklemek gerekiyor."
"Sezon başarısız oldu, ancak birlikte çalıştığım insanlar daha fazlasını yapabileceğimi biliyorlar. Bunu çok ama çok zor bir dönemden sonra biliyorlar." dedi.
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Kubica yeni teklifler alıyor
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