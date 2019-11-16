Kubica yeni şasiye geçti
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Robert Kubica, cuma günkü ikinci seansta yaptığı kazanın ardından hafta sonunun kalana kısmında yeni bir şasiyle yarışacak.
Polonyalı pilot ilk antrenman seansında aracını Nicholas Latifi'ye bıraktı ve ikinci seansta piste çıktıktan hemen sonra üçüncü virajda büyük bir kaza yaptı.
Bariyerlere sert şekilde vuran Kubica, daha sonra Kevin Magnussen'in bordürlerden piste doğru kaldırdığı yağmur suyu yüzünden kaza yaptığını açıkladı.
Williams yaptığı inceleme sonrası şaside çok fazla hasar olduğunu tespit etti ve takım sıralama turalrından önce yeni bir şasiye geçme kararı aldı.
Şasi değişikliği herhangi bir cezaya yol açmayacak fakat güç ünitesi veya vites kutusu değiştirilirse, Kubica grid cezası alacak.
Şimdiye kadar bu iki ünitede herhangi bir değişiklik haberi gelmedi.
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Bu Haber Hakkında
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|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Kubica yeni şasiye geçti
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