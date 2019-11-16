Kubica yeni şasiye geçti

Polonyalı pilot ilk antrenman seansında aracını Nicholas Latifi'ye bıraktı ve ikinci seansta piste çıktıktan hemen sonra üçüncü virajda büyük bir kaza yaptı.

Bariyerlere sert şekilde vuran Kubica, daha sonra Kevin Magnussen'in bordürlerden piste doğru kaldırdığı yağmur suyu yüzünden kaza yaptığını açıkladı.

Williams yaptığı inceleme sonrası şaside çok fazla hasar olduğunu tespit etti ve takım sıralama turalrından önce yeni bir şasiye geçme kararı aldı.

Şasi değişikliği herhangi bir cezaya yol açmayacak fakat güç ünitesi veya vites kutusu değiştirilirse, Kubica grid cezası alacak.

Şimdiye kadar bu iki ünitede herhangi bir değişiklik haberi gelmedi.