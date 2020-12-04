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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Yarışları sadece TV'den takip etmek istemiyorum"

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Kubica: "Yarışları sadece TV'den takip etmek istemiyorum"
Ekleyen:
, Editör

Robert Kubica, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermediğini söyledi ve Alfa Romeo F1'deki geleceğinin de, gelecek yıl yapacağı işlere bağlı olduğunu belirtti.

Robert Kubica, 2020 Formula 1 sezonunu DTM'de geçirdi ve aynı zamanda Formula 1'de Alfa Romeo'nun yedek ve test pilotluğunu yaptı.

Kubica şimdi elindeki seçeneklere bakıyor ve gelecek yıl neler yapabileceğini görmek istiyor.

F1News'teki habere göre Polonyalı pilot, Polonyalı Sokolimokiem'e verdiği demeçte, "Bu yıl her şeyin zor olacağı açıktı, ancak pandemi ve genel olarak kendimizi bulduğumuz durum nedeniyle her şey daha da karmaşık hale geldi. Benim için sezon henüz bitmedi ve yoğun bir program olmasına rağmen kendimi yorgun hissetmiyorum."

"Sezon sonunda her şey sona erdiğinde, kendimi toparlamak ve gücümü geri kazanmak için birkaç haftaya ihtiyacım olacağını göz ardı etmiyorum. Sanırım gelecek sezon farklı olmalı. Böyle yoğun bir programda şunu anladım: bir kişinin sadece bir sağlığı var."

"Aynı zamanda pandeminin ne zaman biteceğini de bilmiyoruz ve bu yılki durumu tekrar yaşamak istemiyorum. Yarışlara katılmaktan bahsetmiyorum. Ama fiziksel durumuma dikkat edebilmem ve psikolojik hazırlık yapabilmem için zamanım olmalı, bu yüzden doğru dengeyi bulmam gerekiyor."

Robert Kubica, Orlen Team ART

Robert Kubica, Orlen Team ART

Fotoğraf: ITR eV

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Fotoğraf: ITR eV

"Her şeyin yavaş yavaş normale döneceğini umsam da, bir yıl öncesine kıyasla plan yapmak saflıktan başka bir şey olmaz. Şimdi her şeye 2020'de yaşadığımız şeyler çerçevesinde bakmaya çalışıyorum ve karar verirken veya planlar hazırlarken bunu hesaba katıyorum." dedi.

Alfa Romeo ile devam etme ihtimali sorulduğunda Kubica, “Her şey ne kadar iş olacağına bağlı. Başka bir şey yapmak zorunda kalırsam, 23 hafta sonumu Formula 1'de geçiremem. Karar tam olarak ne yapmam gerektiğine bağlı olacak. Kesinlikle yarışları veya sıralama turlarını televizyondan takip etmek bir havalimanından diğerine gitmek istemiyorum."

"Şimdi ufukta birkaç ilginç proje gördüğümü söylemeliyim, ilgimi çeken belirli kategoriler var ve yeni bir meydan okumaya girişme arzum var. Öncelik listemde Japon Super GT serisi var ve seçebilseydim her şeyden önce orası ilgimi çekerdi ama şimdiye kadar mümkün olmadı."

"Şahsen çok organize bir insanım ve şimdi hangi projeleri yapmanın mantıklı olduğunu ve hangi projeleri yapmamam gerektiğini anlamam gerekiyor." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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