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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Yaptığım kazalardan sadece birisi benim hatam"

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Kubica: "Yaptığım kazalardan sadece birisi benim hatam"
Ekleyen:
, Editör
20 Kas 2019 07:45

Robert Kubica, bu yıl yaptığı kazalardan sadece birisinin kendi hatasından kaynaklandığını söyledi.

Uzun bir aranın ardından Formula 1'e geri dönen Robert Kubica'nın fiziksel durumundan ötürü bu yıl neler yapacağı merak konusuydu.

Performans olarak beklentileri karşılayamadı ve şimdiye kadarki 20 sıralama turlarının tamamında George Russell'a geçildi.

Kubica bu yıl üç kaza yaptı. Bunlardan ilki Bakü'deydi, diğeri Japonya'da ve sonuncusu ise Brezilya'daydı.

Polonyalı pilot, Brezilya Grand Prix'si sonrası verdiği demeçte yaptığı kazanın kendisinden kaynaklanmadığını dile getirdi.

Kubica, “Japonya'da kaza yaptım ve bu benim hatamdı. Bu yüzden bu üç kazadan sadece onda kendimi suçluyorum." dedi.

Kubica bu yıl araçtan neredeyse hiç memnun değildi ve sürekli olarak araçtan istediği hisleri alamadığını dile getirdi.

Özellikle sezon başında aracın sürülemez olduğuna dikkat çeken 34 yaşındaki pilot, “Bakü'deki kazanın daha önce gerçekleşmemesi bir mucizeydi."

“Şimdi geriye dönüp ayrıntılara bakmanın hiçbir anlamı yok, ancak içinde bulunduğumuz durumu göz önüne alırsak, bundan önce başıma hiçbir şey gelmemesi mucizeydi." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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