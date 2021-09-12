Kubica: "Tsunoda bana daha fazla yer bırakabilirdi"

Kimi Raikkonen’in CIVD-19 rahatsızlığı sebebiyle uzak kaldığı Alfa Romeo koltuğuna geçen Robert Kubica, Monza’da yapılan Sprint Yarışında yaşadığı temasın ardından 2 sıra yükseldikten sonra gridin sonuna düştü.

Mick Schumacher’i geçerek tekrar 18. sıraya çıkmayı başaran Kubica, Valtteri Bottas’ın grid cezasıyla birlikte yarışa 17. sıradan başlayacak.

Motorsport.com mikrofonlarına konuşan Kubica, "Evet, sanırım başlangıç prosedürüyle ilgili bir hata yaptım ve istediğim gibi başlayamadım. Ancak bu hata beni 1. ve 2. viraj için güzel bir yere koydu. Ralli zamanlarımdan kalma bir hareketle 2 aracın arasına girmeyi başarabildim fakat sonra Tsunoda ile bir temas yaşadık."

"Çakıla gömüldüğümde çıkabileceğimden emin değildim ama kurtulmayı başardım. Ondan sonraki hedefim Haas’ları yakalamaktı. Aracın arka dengesinde çok sorun yaşadım ancak Mick’i geçmeyi başardım. Yarıştan sonra araçtan indiğimde ise zemin hasarım olduğunu gördüm. Yaşadığım denge sorunlarını açıklıyor." dedi.

Tsunoda ile yaşadığınız bu temas, kaçınılabilir miydi diye sorulduğunda, "Temaslardan her zaman kaçınılabilir. Bu sefer neden olmadı bilmiyorum. Önündeydim ve geçiş sekansının bittiğini düşündüm, yaptığım geçişle gurur duyuyordum hatta. Tam geçiş sonlandı diye düşünürken teması hissettim ve kendimi çakıllarda buldum. Belki de bana daha fazla yer bırakabilirdi." dedi.

Bu günü hiç yaşanmamış gibi kabul edip çöpe atmak istediğini belirten Kubica, genel olarak Sprint Yarışları hakkındaki görüşlerini de anlattı.

"Sprint Yarışları için karmaşık duygularım var. Ön sıralarda olsam daha fazla sevebilirdim ancak arka sıradakiler için zorlu. İzleyiciler için daha heyecan verici sanırım, daha fazla aksiyon var. Fakat işin teknik boyutuna bakıldığında; Formula 1 en ufak bir detaydan bile çok az da olsa avantaj sağlamak, tüm hafta sonu boyunca aracı geliştirip ufak değişiklikler yaparak maksimum verimi almak üzerine kurulu. Veri analizi, mühendislerle fikir alışverişi gibi detaylar benim Formula 1’ de her zaman sevdiğim şeyler. Cuma gününden sonra aracın gelişmesi durdurulunca, Formula 1’in tüm bu güzel özellikleri gitmiş gibi hissediyorum.

17. sıradan başlayacağı yarışa ilişkin beklentileri sorulduğunda ise, "Bugünkü hislerimi tamamen silip zihnimi boşaltacağım. Kayma sorunlarımızı da çözmüş sayılmayız. Takip mesafesindeyken araç her virajda arkadan kaymak istiyor. Birisinin arkasında sıkıştığınızda lastikleri korumanız da gittikçe zorlaşıyor. Göreceğiz. Bir mucize beklemiyoruz ama temiz bir yarış ortaya koyup elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı