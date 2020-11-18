Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

paylaşım
yorumlar
Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
Ekleyen:
, Editör

DTM'de yarışan Robert Kubica, sezon sonunda yapılacak Monza Rallisi için bir WRC takımından teklif aldığını belirtti.

Robert Kubica, 2010 yılının ardından geçirdiği ralli kazasında sağ kolundan ciddi şekilde yaralandı ve şu anda sağ kolunu yeterince iyi kullanamıyor.

Ancak Kubica, o dönem F1''den ayrılmak zorunda kalsa bile kazadan kısa bir süre sonra ralli araçlarıyla motor sporlarına döndü. Hatta WRC'de yarıştı.

2019'da Williams'la F1'e dönen Polonyalı sürücü, tek yılın ardından seriden ayrıldı ve bu yıl DTM'de yarıştı.

Aynı zamanda Alfa Romeo F1'in yedek pilotu olan Kubica, WRC'nin son ayağı olan Monza Rallisi için teklif aldığını söyledi.

Kubica, "Beni cezbeden bir seçenek vardı ve hatta tanışmak istediler, ancak onlara bunun hakkında konuşmanın dahi anlamsız olacağını söyledim."

“Bahreyn F1 yarışı, Monza Rallisi ile aynı hafta sonuna denk gelmeseydi orada olmak isterdim."

"Monza Rallisi, bir yarış pisti ve rallinin çok ilginç bir kombinasyonu." dedi.

Kubica, tam zamanlı olarak WRC'ye geçmesi için kendisine ilgi olduğunu da söyledi. Ancak Polonyalı pilot, böyle bir geçişi düşünmüyor.

"Ayrıca gelecek yıl için de ilgi var. Ancak orada her şeyi doğru şekilde yapmalısınız ve bunun ne kadar zor olduğunu ve ne kadar enerji gerektirdiğini biliyorum."

"Çok az insan bunun ne kadar zor olduğunu bilebilir, bu yüzden tüm sezonu rallilerde geçirmek cazip değil."

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu

Önceki haber

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Aston Martin ve Mercedes, 2021'de Güvenlik Aracı görevini paylaşabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin ve Mercedes, 2021'de Güvenlik Aracı görevini paylaşabilir

Son Haberler

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

1g
2
Formula 1

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

22s
3
Formula 1

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi

17s
4
Formula 1

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

12s
5
Formula 1

Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"

18s

Son Haberler

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
F1

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu
F1

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
F1

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"
F1

Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"
F1

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

Son Videolar

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
10s

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
20s

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.