Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Robert Kubica, 2010 yılının ardından geçirdiği ralli kazasında sağ kolundan ciddi şekilde yaralandı ve şu anda sağ kolunu yeterince iyi kullanamıyor.

Ancak Kubica, o dönem F1''den ayrılmak zorunda kalsa bile kazadan kısa bir süre sonra ralli araçlarıyla motor sporlarına döndü. Hatta WRC'de yarıştı.

2019'da Williams'la F1'e dönen Polonyalı sürücü, tek yılın ardından seriden ayrıldı ve bu yıl DTM'de yarıştı.

Aynı zamanda Alfa Romeo F1'in yedek pilotu olan Kubica, WRC'nin son ayağı olan Monza Rallisi için teklif aldığını söyledi.

Kubica, "Beni cezbeden bir seçenek vardı ve hatta tanışmak istediler, ancak onlara bunun hakkında konuşmanın dahi anlamsız olacağını söyledim."

“Bahreyn F1 yarışı, Monza Rallisi ile aynı hafta sonuna denk gelmeseydi orada olmak isterdim."

"Monza Rallisi, bir yarış pisti ve rallinin çok ilginç bir kombinasyonu." dedi.

Kubica, tam zamanlı olarak WRC'ye geçmesi için kendisine ilgi olduğunu da söyledi. Ancak Polonyalı pilot, böyle bir geçişi düşünmüyor.

"Ayrıca gelecek yıl için de ilgi var. Ancak orada her şeyi doğru şekilde yapmalısınız ve bunun ne kadar zor olduğunu ve ne kadar enerji gerektirdiğini biliyorum."

"Çok az insan bunun ne kadar zor olduğunu bilebilir, bu yüzden tüm sezonu rallilerde geçirmek cazip değil."