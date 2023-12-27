Kubica: "Williams'la pistlere dönmek yapabileceğim en kötü şeydi"

Kariyerinin en formda dönemindeyken ralli kazası yapan ve vücudunun çeşitli noktalarına hasar veren Robert Kubica, çok sayıda ameliyat geçirdi.

Yavaş yavaş fiziksel olarak istediği noktaya gelmesinin ardından da 2019 F1 sezonu için Williams ile anlaştı ve Formula 1'e geri döndü.

Ancak dönüşü başarısız oldu; araç rekabetçi değildi ve Polonyalı pilot da sürekli olarak genç takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldı.

Yine de Kubica, 2019'da puan alan tek Williams pilotu oldu ve sezon sonunda takımdan ayrılarak Alfa Romeo'nun yedek pilotluğuna geçti.

Kubica, Przeglad Sportowy ile yaptığı bir röportajda o zaman Williams ile pistlere dönerek hata yaptığını kabul etti.

Kubica, "Sonuç açısından bakarsak, Williams'la geri dönmek yapabileceğim en kötü şeydi."

"Fakat bu takıma çok saygı duyuyorum, orada ne yaptıklarını gayet iyi bilen çok güçlü mühendisler var."

"Ne yazık ki yanlış zamanda yanlış yerdeydim."

"Yıllar geçtikçe her ne pahasına olursa olsun yarışmak zorunda olmadığımın farkına vardım."

"Doğru ortamı bulmak istiyorum; iyi hissetmek için neye ihtiyaç duyduğumun farkındayım."

"Mevcut durum belli bir zihinsel rahatlık hissi veriyor." dedi.