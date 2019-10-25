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Formula 1 / Son dakika

Kubica, Williams'la gerginlik haberlerini yalanladı

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Kubica, Williams'la gerginlik haberlerini yalanladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 11:52

Robert Kubica, son yarışlarda yaşanan yedek parça sorunlarından yarattığı sorunlara rağmen Williams ile iyi bir ilişkiye sahip olmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya GP'den sonra Kubica, parçaları koruman için yarıştan çekildiğini söyleyerek hayal kırıklığını dile getirmişti.

Japonya'da cuma günü çok daha iyi hissettiği yeni bir ön kanat tasarımını kullanan Kubica, bu parçayı kullanmaya devam etmek istedi. Ancak takım, hem sıralama turları hem de yarışta eski versiyona geri döndü.

Kubica daha sonra ilk seansta ağır bir kaza yaptı ve değişimin buna katkıda bulunduğu imasında bulundu.

Bununla birlikte Polonyalı pilot, takımla arasında sorun olmadığını söyledi.

"Takımı hiçbir zaman sorgulamadım. Sadece bir şeylere karar verme konusundaki yollarını sorguladım. Bazen bir şeyler hakkında konuşmak yeterli olur."

"Bence hepimiz aynı gemideyiz. Bu sporu anlayan bir adam olduğumu, sadece sürücü açısından bakan birisi olmadığımı, bu sezon değil, pek çok kez gösterdim. Bazı şeyleri farklı şekilde yapmak yerine, konuşarak farklı şekilde ele alınabileceğini düşündüm."

"Arada gerginlik olmadığına inanıyorum. Bu kolay bir durum değil ancak takımla iyi bir ilişkiye sahibim ve tek bir konu, çalıştığım bu insanlarla olan ilişkimi etkilemiyor."

"Hepimiz aynı gemideyiz ve bence hepimiz durumumuzu giderek daha iyi anlıyoruz. Muhtemelen bazen farklı bakış açılarımız oluyor."

"Bu sporda yeterince uzun zamandır varım. Ama aynı zamanda farklı durumlarda takımın farklı bakış açıları da var. Bu yüzden bazen farklı şeyler yapmak yerine konuşmak daha kolay."

"İlişkinin öncesinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Çalışan insanlara büyük saygı duyuyorum. Elbette bazen sahip olduğumuz araçlarla sınırlıyız ancak durum bu."

"Muhtemelen daha fazla saygım var çünkü, durumun nasıl olduğunu biliyorum. Bu yüzden tüm bu insanlara çok saygı duyuyorum. Sonuçta pes etmiyorlar, çok zorluyorlar ve yaşadığımız şey konusunda harika bir iş çıkarıyorlar."

Kubica, bu hafta sonu yeni ön kanatla yarışacağından emin değil.

"Doğruyu söylemek gerekirse sormadım. Durumun ne olacağını görmeliyiz ve sahip olduğumuz şey ne ise onunla devam etmemiz gerekiyor. Ayrıntılara gitmek istemiyorum, hepsi bu kadar."

"Hissiyat iyiydi ve bu sürprizdi. Çünkü daha iyi olmasını beklememiştik. Biraz tuhaftı. İşlerin daha iyi gitmesini beklemiyorken olan şey tuhaftı. Muhtemelen burada tekrar test edeceğiz ve çalıştıracağız. Gün gün bakıyorum, bu daha iyi bir çözüm."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Williams
Editör Adam Cooper

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