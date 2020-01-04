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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"

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Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"
Ekleyen:
, Editör
4 Oca 2020 17:25

Robert Kubica, Williams'ın 2020 Formula 1 aracında tasarım hatası olduğunu ve bu yüzden geri dönmelerinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Williams, zorlu geçen 2018 sezonunun ardından 2019'a büyük umutlarla giriyordu ancak araç yeni sezonun ilk testini kaçırdığı gibi, yasal olmayan çözümlere de sahipti.

Takım, Paddy Lowe ile yollarını ayırma kararı aldı ve aracı ilk yarışa yetiştirmek için yoğun çaba gösterdi.

Ancak araç Melbourne'de piste çıksa da, yeterince hızlı değildi ve açık şekilde son sırada yer aldılar.

Sezon boyunca getirecekleri güncellemelerle orta grubu yakalamayı hedefliyorlardı ancak bu hedefi de tutturamadılar.

Zorlu geçen yılda sadece bir puan alan Robert Kubica, 2019 aracında tasarım hatası yaptıklarını kabul etti.

Kubica, Blick gazetesine verdiği demeçte, "Doğruyu söylemek gerekirse yıl boyunca hem takıma hem de gruba sadık kaldım."

"Ancak en başından itibaren araçta bir tasarım hatası vardı."

"Simülatörde bu konuda hiçbir şey yapamazsınız ve eğer araca güvenemiyorsanız, daha az risk alırsınız. Bunun da ne anlama geldiği açık." dedi.

Polonyalı pilot artık Alfa Romeo Racing Orlen'in yedek pilotluğunu yapacak.

Kubica, "Alfa Romeo'ya katılmak kariyerim için yeni bir bölüm olacak. Bu, kariyerimde özel bir yeri olan bir grup ve tanıdık yüzleri görmek güzel olacak. Zaman ve şartlar değişti ancak başarıya olan açıklık aynı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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