Kubica: "Verstappen'e yapılan eleştiriler doğru değil"

Max Verstappen, Formula 1'de yarışmaya başladığı günden bu yana agresif savunmaları ve agresif atakları nedeniyle sık sık basın ve Formula 1 dünyasındaki isimler tarafından eleştirild.

Ancak 2018 Monako GP sonrasında çıkışa geçen Hollandalı pilot, o günden bu yana çok az hata yaptı ve şu anda gridin en iyi sürücülerinden birisi olarak görülüyor. Hatta bazı isimler Lewis Hamilton'ı yenebilecek tek ismin Verstappen olduğunu dahi düşünüyor.

Geçen yıl ilk kez Verstappen'le aynı pisti paylaşan Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, Verstappen'in kendisine yapılan olumsuz eleştirileri hak etmediğini ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti.

İtalyan Autosprint'e verdiği demeçte Kubica, “Bence Max tüm alanlarda çok güçlü. Onun düşüncesiz şekilde yarıştığı eleştirilerine de katılmıyorum."

“Düşündüğünüzden çok daha akıllı ve sorunsuz şekilde dünya şampiyonu olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Verstappen'in diğer pilotlara kıyasla nerede olduğu sorusuna Kubica, "Kıyaslamak zor. Bu, elmalarla armutları karşılaştırmak gibi bir şey. Farklı araçlarda yarıştıkları için karşılaştırma yapmak mümkün değil. Ama söylediğim gibi, Verstappen pek çok insanın düşündüğünden çok daha akıllı bir adam ve kesinlikle dünya şampiyonu olacak." yanıtını verdi.

Kubica, geçen yıl Charles Leclerc'in sezonun sürprizlerinden birisi olmasına da şaşırmadığının altını çiziyor.

“Leclerc, Ferrari için iki yarış kazandı ve bence bu, her şeyi ortaya koyuyor. Performansına şaşıranlar, onu çok az tanıyanlardı."

“Vettel'e zor zamanlar yaşatacağı zaten belliydi, ama Sebastian da buna cevap vermeyi başardı."

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