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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Kubica, Verstappen olayında “hiçbir şey yapamamış”

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Kubica, Verstappen olayında “hiçbir şey yapamamış”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Kas 2019 15:50

Robert Kubica, Brezilya Grand Prix’sinde pit yolunda çok yakınlaştığı Max Verstappen’den özür diledi, ancak Red Bull sürücüsünün o kadar yakın olduğunu bilmediğini söyledi.

Verstappen, Brezilya Grand Prix’sindeki ilk pitini yaptıktan sonra pit çıkışına gelindiğinde Kubica’nın Williams’ı aniden önüne çıkmış ve frene basmak durumunda kalmıştı.

Yarıştan sonra konuşan Kubica, Verstappen’in orada olduğundan haberi olmadığını ve Hollandalı sürücünün sinir bozukluğu yaşamış olabileceğini anladığını söyledi.

Rakibini görüp görmediği sorulduğunda Kubica, “Hayır. Onun orada olduğunu söylediklerinde çok geçti.”

“Bu üzücü çünkü önlerde savaşırken bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Özellikle biz (Williams) sadece kendi aramızda savaşırken bunun olmaması gerekir.”

“Bu yüzden özür diliyorum, ancak hiçbir şey yapamazdım ve onun geldiğinin farkında değildim.” ifadelerini kullandı.

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Kubica bu olaydan ötürü beş saniye zaman cezası alırken, güvensiz şekilde pitten gönderilmesi sebebiyle lisansına iki ceza puanı eklendi.

Verstappen ise Kubica ile teması önlemek için çok fazla yavaşlamak zorunda kaldığını ve neredeyse stop etmeyi önleyen sistemin devreye girdiğini söyledi.

Verstappen, “Çok hoş değildi. Pitimi yapıp çıktım ve Robert da çıktı ve neredeyse beni yarış dışı bırakıyordu, duvara doğru gittim.”

“Fren yapmak durumunda kaldım ve neredeyse stop etmeyi engelleyen sistem devreye giriyordu. Yani evet, çok yakındı.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Robert Kubica
Editör Jonathan Noble

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