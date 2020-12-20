Kubica ve PKN Orlen, Alfa Romeo ile F1'de kalmaya devam edecek

Robert Kubica, Williams ile yollarını ayırmasının ardından 2020 sezonu öncesinde İtalyan ekibin yeni yedek pilotu haline gelmişti.

Polonyalı pilot ve PKN Orlen'in gelecek yıl da Alfa Romeo ile devam etmesi beklenen bir şeydi.

Henüz resmî olmasa bile PKN Orlen'in patronu Daniel Obajtek, Alfa Romeo ile devam edeceklerini belirtti.

Obajtek, "Alfa ile kalacağız. Alfa Romeo Racing Orlen aracılığıyla Formula 1'e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu bizim için iyi bir şey ve bu iş birliği sayesinde yaptığımız yatırımların karşılığını reklam anlamında çok iyi şekilde alıyoruz."

“Robert beklentilerimizi karşıladı çünkü anketler, insanların yüzde yetmişinin şirketimizi onunla ilişkilendirdiğini gösteriyor."

"Robert pek çok etkinliğimizde yer aldı ve bunun gözle görülür bir etkisi var. Koronavirüs pandemisine rağmen, yatırımımızın karşılığını alıyoruz ve Orlen bu yolda devam edecek."

Kubica ise şunları ekledi: "Hepinizin bildiği gibi, bu yıl kolay değildi. Yılın başında tüm dünyanın bu durumda olacağını kim düşünebilirdi? Ancak spor durmadı. Neyse ki hem Formula 1 hem de DTM tekrar başladı."

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Kubica, Alfa Romeo yedek pilotu ve Stoffel Vandoorne, Mercedes-AMG F1 yedek pilotu Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Sezon zordu. Her şey çok sıkıydı. Haziran ortasından bugüne sadece beş gün evdeydim ve sadece bir hafta sonu tatilim vardı. Ancak kendimi şanslı hissediyorum çünkü sahip olduğum tutku, aynı zamanda benim işim."

"Bir Formula 1 aracı kullanma fırsatı özel bir şey ve araca her binişimde ortaya çıkan adrenalin ya da hissiyat, diğer serilere benzemiyor. Elbette takımdaki rolüm net. Ama pandemi bu yıl sürücüleri de etkiledi ve bu nedenle yedek pilotluk rolü bu yıl önemliydi."

Kubica takımda devam edeceği için mutlu olduğunu ama tam zamanlı olarak başka bir yerde yarışmak istediğini söyledi.

Speedweek'e konuşan Kubica, "Test ve yedek pilotluk rolü benim önemli ve devam edebildiğim için mutluyum. "

"Formula 1 dışında bir yarış programı oluşturmak üzerinde çalışıyoruz. Ben bir yarışçıyım ve yarışmak istiyorum." dedi.

Alfa Romeo'nun ilerleyen süreçte resmî açıklamayı yapması bekleniyor.