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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Kubica, Steiermark GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica, gelecek hafta yapılacak olan Steiermark GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak.

Kubica, Steiermark GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak

Robert Kubica, Williams ile geçirdiği tek yılın ardından geçen yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu olmuş ve bu yıl mevcut görevini sürdürmüştü.

Polonyalı pilot, görevi gereği Steiermark GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak ve Kimi Raikkonen'in C41'inin tadına bakacak.

Takımın simülatöründe aktif şekilde görev alan ve simülatör/pist üstü korelasyonu için çaba gösteren Polonyalı pilot, Barselona'daki ilk seansta zaten Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçmişti.

Takım patronu Frederic Vasseur şöyle dedi: "Robert, takımımız için önemli bir kaynak ve özellikle de arka arkaya iki yarış hafta sonunda, aynı yerde yarışacağımız düşünüldüğünde, Red Bull Ring'de aracımız içerisinde olması son derece değerli olacak"

"Robert bu yılki ilk sürüşlerinde gerçekten iyi bir iş çıkardı ve takımın gelişimine yardımcı olduğu için onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Kubica ise şunları ekledi: "Gelecek hafta araca geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Takım özellikle son dönemde bazı büyük adımlar atmayı başardı ve takım içerisindeki güveni hissedebilirsiniz."

"Momentumun devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyorum ve Avusturya'daki çifte yarışta, takımın olabildiğine başarılı olabilmesini sağlamak için kendi rolümü yerine getirmeye hazırım."

 

 

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