Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil

Polonyalı sürücü, COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Alfa Romeo sürücüsü Kimi Raikkonen'in yerini alarak, Hollanda ve İtalya Grand Prix'lerinde yarış koltuğuna dönmüştü.

Kubica daha önce Alfa Romeo ile birkaç antrenman seansına katılsa da, bu Williams ile geçirdiği 2019 sezonunun ardından, katıldığı ilk F1 yarışları oldu.

36 yaşındaki sürücü, ralli kazasının ardından yaşadığı kol sakatlıkları nedeniyle hayatı değişmeden önce, 2007'den 2010'a kadar F1'de dört sezon boyunca yarıştı. Bu sebeple, hafta sonunda aracın ne kadar gelişebildiği konusunda kesinlikle bilgi sahibiydi.

Fakat Polonyalı sürücü, sprint sıralamanın getirilmesi ile yapılan ince ayarların bozulduğuna inanıyor. Çünkü, Cuma akşamı yapılan klasik bir saatlik sıralama seansından önce, kapalı park kurallarının geldiğini ve bunun da araç için doğru ayarı sadece 1. antrenmanda bulma şansı bıraktığını söylüyor.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 at the press conference Fotoğraf: FIA Pool

Kubica yeni formatı, Monza'da İtalya Grand Prix'sinde deneyimledi. Bu, yapılacak üç deneme seansından biriydi. İlki Temmuz ayında Silverstone'da yapıldı ve üçüncüsü ise Kasım ayında İnterlagos'ta gerçekleşecek.

Kubica, "Formula 1, paketinizden en verimli sonucu almak ve küçük detaylar üzerine gitmekten ibaret."

"Ancak, bir saatin ardından aracın soğutulduğu ve sonrasında iki gün boyunca sürmek zorunda kaldığın bir formatı getirirsen, Formula 1'de sevdiğim şey kaldırılmış oluyor."

"Bazen, bir detay yakalayıp, analiz edip, insanlarla konuşup, hafta sonu boyunca arabayı geliştirip daha sonra sonuçları almak daha tatmin edici oluyor."

"Eğer, ayar yapmayı Cuma akşamı durdurursan, Formula 1'in teknik yönden büyük bir kısmı gitmiş oluyor." dedi.

Kubica, Raikkonen'in yerini aldığı iki yarışta da geleneksel bir hafta sonu geçiremedi. Kubica ilk önce Hollanda'da, 3. antrenman seansıyla beraber araca geçti. Monza'da ise sprint yarışına katıldı.

Polonyalı pilot bu sezon şimdiye kadar üç yarışta 1.antrenmanlarda yer aldı.

Yine de Kubica, bu iki 14. ve 15. sırada tamamladı. Ayrıca Monza'da takım talimatı ile yerini takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye verecek görevini yerine getirdi.

Çeviri: Aybike Simay Erden