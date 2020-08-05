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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Kubica, Silverstone'daki ilk seansta piste çıkacak

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Kubica, Silverstone'daki ilk seansta piste çıkacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 12:26

Robert Kubica, bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde ilk seansta Alfa Romeo ile piste çıkacak.

Formula 1'de bir galibiyeti bulunan Kubica, geçen yıl Williams ile tam zamanlı olarak F1'e dönmüş ancak kötü geçen yılın ardından bu yıl Alfa Romeo'nun yedek ve test pilotu haline gelmişti.

Polonyalı sürücü, takımla yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak geçen ay Steiermark ve Macaristan Grand Prix'sinin ilk seansında piste çıktı.

Bugün bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, Kubica'nın bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl dönümü Grand Prix'sinin ilk seansında Antonio Giovinazzi'nin yerine piste çıkacağını resmen açıkladı.

Kubica, "Sezonun bu yoğun ve başlangıç döneminde direksiyona geçtiğim için mutluyum. F1 aracı kullanmak her zaman için özeldir, ancak Silverstone gibi bir yerde sürmek daha da özel."

“Pistin çok büyük bir tarihi var ve hem sürücüyü hem de aracı test eden pistlerden bir tanesi.

"Asıl odak noktam takımın aracı geliştirmesine yardımcı olmak." dedi.

Alfa Romeo F1 takım patronu Frederic Vasseur, "Robert'ın bu hafta sonu araca döndüğünü görmek beni mutlu etti."

"Verdiği geri bildirimler, öncekilerine göre çok daha iyi ve hem araç içerisinde hem de mühendis toplantılarımız sırasında yaptığı iş, takım için gerçekten çok değerli."

“Robert Silverstone'u A'dan Z'ye biliyor ve sezon ilerledikçe ileriye doğru bir adım atmamıza yardım edeceğinden eminim.” dedi.

Kubica geçen hafta sonu DTM'in Spa yarışına katılmış ancak geriye kalmıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Alfa Romeo
Editör Luke Smith

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