Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Mick Schumacher, gösterdiği güçlü performansın ardından gelecek yıl Formula 1'e adım atacak gibi görünüyor.

Bazı kesimler Schumacher soyadının Mick'e yardım ettiğini ve bu sayede F1'e geldiğini iddia ediyorlar.

Ancak Kubica, durumun böyle olduğunu düşünmüyor.

“Herkes olayların doğru yönde gelişmesini umuyor. Mick'in F1'deki ilk yarışı sadece Almanya için değil tüm dünya için büyük bir olay olacak. Schumacher büyük bir isim, bu yüzden Mick bazen zor anlar yaşıyor. Ama Formula 2'de iyi sonuçlar aldı. Pek çok insan bu isme sahipseniz sizin için hayatı kolaylaştıracağını düşünüyor, ama öyle değil."

Kubica, Mick'in gelmesi halinde emekli olma ihtimali olan Kimi Raikkonen'in ayrılığının spor için kötü olacağını da söyledi.

“Kimi'ye büyük bir saygıyla yaklaşıyorum, çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyimi var. Herkesin kendi çalışma tarzı var ve Kimi çok konuşkan değil. Ancak takım için çok değerli."

"Formula 1'deki durum çok hızlı değişiyor ve Kimi'nin gelecek sezon için planının ne olduğunu bilmiyorum."

"Ama o harika bir karakter, çok sayıda taraftarı var. Eğer giderse, tüm sporumuz için büyük bir kayıp olur."