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Formula 1 / Son dakika

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın

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Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın
Ekleyen:
, Editör
6 Ara 2019 08:05

Robert Kubica, 2020 sezonunda Racing Point'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor.

Robert Kubica, kötü geçen yılın ardından bu sezon sonunda Williams'tan ayrıldı ve şimdi BMW ile DTM'e geçmeye hazırlanıyor.

Bununla birlikte Kubica'nın bir Formula 1 takımının yedek/gelişim pilotluğunu yapmak için görüşme halinde de olduğu da biliniyor.

Kubica'ya teklif yapan iki takım var; Haas ve Racing Point.

Hatta Haas'ın 2021'de yarış pilotluğu teklif edebileceği bile konuşuluyor ancak RACER, Kubica'nın Racing Point'ten gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğunu öğrendi.

Haas, Kubica'ya cuma antrenmanlarında piste çıkmasını mümkün kılan önemli bir teklifte bulunmuştu.

Ancak Kubica'nın tercihini daha önce birlikte çalıştığı ve daha yakın bir ilişkiye sahip olduğu Lawrence Stroll'ün Racing Point takımından yana kullandığı anlaşılıyor.

Kubica'nın anlaşma kapsamında yeni sezonda nasıl bir role sahip olacağı ya da cuma antrenmanlarında piste çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Ancak simülatörde bolca vakit geçireceği ortada. Böylelikle sponsoru PKN Orlen de Racing Point'in sponsoru haline gelecek.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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