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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Ne zaman iyi bir his yakalasam kayboluyor"

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Kubica: "Ne zaman iyi bir his yakalasam kayboluyor"
29 Kas 2019 15:50

Robert Kubica, ilk seansta iyi bir hisse sahip olmasına bu yıl her zaman olduğu gibi ikinci seansta bunu kaybettiğini dile getirdi.

Robert Kubica, ilk antrenman seansında iyi bir performans ortaya koydu ve takım arkadaşının 0.6 saniye önünde 18. sırada yer almayı başardı.

Ancak ikinci seansta bu yıl pek çok kez olduğu gibi George Russell'ın ciddi şekilde gerisinde son sırada yer aldı.

Seans sonrası konuşan Kubica, bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Polonyalı pilot, "Günüm biraz karmaşıktı. İlk seansta gerçekten iyi bir his yakalamıştım ve bu sürpriz oldu. Ama ikinci seansa geçer geçmek bu his ortadan tuhaf şekilde kayboldu."

"Akşam seansı genel olarak her zaman kolaydır ve daha iyi hale gelir. Ama görünüşe bakılırsa, ikinci seans, ilk turlardan itibaren iyi değildi ve ilk seanstaki olumlu hisler kayboldu. Hız da gitti. Yani durum bu..."

"Neden olduğunu bilmiyorum ama ne zaman böyle olsa bir şekilde kayboluyor. Bu yıl pek çok kez oldu."

"Normalde söylediğim gibi akşamları daha kolay olur çünkü yol tutuş artar. Pist sıcaklığı yüksekse yol tutuş problemi olur ve kayarsınız. Ama benim için durum tam tersiydi. Sabah hisler daha iyiydi."

"Akşam biraz daha hızlı gittim ama daha hızlı olmalıydım. Tuhaf, göreceğiz." dedi.

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