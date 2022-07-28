Kubica, Macaristan GP'nin ilk antrenman seansında da piste çıkacak
Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica, bu hafta sonu yapılacak Macaristan GP'nin ilk seansında piste çıkacak.
Polonyalı pilot şu anda Alfa Romeo F1 Team Orlen'in yedek ve test pilotluğunu yapıyor.
Sözleşme kapsamında bu yıl bir dizi antrenman seansında Alfa Romeo C42'yi sürmesi planlanmıştı ve bunlardan sonuncusu Paul Ricard'daydı.
Daha önce Barselona'da da piste çıkan Kubica, sürpriz şekilde Paul Ricard'dan kısa bir süre sonra Macaristan'da piste çıkma fırsatı yakaladı.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Kubica, ilk seansta Zhou Guanyu'nun aracına geçecek. Kubica, geçen hafta Valtteri Bottas'ın yerine geçerken, Barselona'da yine Zhou'nun aracını sürmüştü.
Fransa'da toplam 19 tur atan Kubica, 19. sırada yer almış ancak araçta garip bir his olduğundan şikayet etmişti.
Alfa Romeo şu anda takımlar şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor ve bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olacaklar.
Simülatörde yoğun vakit geçiren Kubica da, takımın gelişimi için bir nevi korelasyon yapmış olacak.
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